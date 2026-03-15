فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی شریف برای حمایت از استعدادهای درخشان و در چارچوب ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فناوری از میان دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاههای کشور، تعداد محدودی دانشجو در مقطع دکتری به صورت بدون آزمون برای شروع به تحصیل از نیم سال اول ۱۴۰۶-۱۴۰۵ میپذیرد.
متقاضیان میتوانند درخواست خود را از ۲۳ اسفندماه سال جاری تا ۲۰ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ در درگاه
https://admission.edu.sharif.edu
بارگذاری کنند.
داشتن مدرک کارشناسی در رشته مرتبط با معدل حداقل ۱۶، داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته مرتبط (یا گواهی فراغت از تحصیل تا ۱۴۰۵/۶/۳۱ برای دانشجویان شاغل به تحصیل کارشناسی ارشد) با معدل حداقل ۱۷ بدون نمره پایاننامه و سپری نشدن بیش از سه دوره از دانشآموختگان در مقطع کارشناسی ارشد (فارغالتحصیلان تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱ به بعد) از جمله شرایط عمومی ثبتنام است.
