فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی شریف برای حمایت از استعدادهای درخشان و در چارچوب ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فناوری از میان دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاه‌های کشور، تعداد محدودی دانشجو در مقطع دکتری به صورت بدون آزمون برای شروع به تحصیل از نیم سال اول ۱۴۰۶-۱۴۰۵ می‌پذیرد.

متقاضیان می‌توانند درخواست خود را از ۲۳ اسفندماه سال جاری تا ۲۰ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ در درگاه

https://admission.edu.sharif.edu

بارگذاری کنند.

داشتن مدرک کارشناسی در رشته مرتبط با معدل حداقل ۱۶، داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته مرتبط (یا گواهی فراغت از تحصیل تا ۱۴۰۵/۶/۳۱ برای دانشجویان شاغل به تحصیل کارشناسی ارشد) با معدل حداقل ۱۷ بدون نمره پایان‌نامه و سپری نشدن بیش از سه دوره از دانش‌آموختگان در مقطع کارشناسی ارشد (فارغ‌التحصیلان تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱ به بعد) از جمله شرایط عمومی ثبت‌نام است.