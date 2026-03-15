  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف برای نیمسال اول ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به صورت بدون آزمون دانشجوی دکتری می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی شریف برای حمایت از استعدادهای درخشان و در چارچوب ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فناوری از میان دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاه‌های کشور، تعداد محدودی دانشجو در مقطع دکتری به صورت بدون آزمون برای شروع به تحصیل از نیم سال اول ۱۴۰۶-۱۴۰۵ می‌پذیرد.

متقاضیان می‌توانند درخواست خود را از ۲۳ اسفندماه سال جاری تا ۲۰ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ در درگاه
https://admission.edu.sharif.edu
بارگذاری کنند.

داشتن مدرک کارشناسی در رشته مرتبط با معدل حداقل ۱۶، داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته مرتبط (یا گواهی فراغت از تحصیل تا ۱۴۰۵/۶/۳۱ برای دانشجویان شاغل به تحصیل کارشناسی ارشد) با معدل حداقل ۱۷ بدون نمره پایان‌نامه و سپری نشدن بیش از سه دوره از دانش‌آموختگان در مقطع کارشناسی ارشد (فارغ‌التحصیلان تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱ به بعد) از جمله شرایط عمومی ثبت‌نام است.

کد خبر 6775541
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها