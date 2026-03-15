اجرای طرح جهش تولید برنج در ۲۰۰ هکتار از شالیزارهای جویبار

عبدالله رحیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای اجرای طرح جهش تولید برنج در شهرستان جویبار، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از آغاز اجرای این طرح در ۲۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.

وی گفت: عملیات اجرایی این طرح با هدف تبیین روند اجرای طرح، بررسی شرایط انتخاب کشاورزان مشمول و انجام هماهنگی‌های لازم جهت آغاز عملیات اجرایی در سطح شالیزارها آغاز شده است.

رحیمی اظهار داشت: سهم شهرستان جویبار از اجرای طرح جهش تولید برنج در سال زراعی آینده ۲۰۰ هکتار اعلام شد و با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و با معرفی ۲ کارشناس و در دو مرکز شهید موسوی نژاد و شهید شعبانی در روستای هدف عملیاتی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار افزود: این پروژه با هدف آگاهی بخشی به کشاورزان، نظارت مستمر کارشناسان بر مراحل کاشت، داشت و برداشت، ارائه توصیه‌های فنی به بهره‌برداران، مدیریت بهینه مصرف نهاده‌ها و بهره‌گیری از روش‌های نوین زراعی ،کشت مکانیزه، آزمون خاک و مصرف بهینه کود، اجرای مبارزه بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها در حال انجام است.