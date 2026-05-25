به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان دشتی اظهار داشت: آرامش بازار و تأمین بهموقع مایحتاج عمومی مردم از اولویتهای اصلی مدیریت اجرایی شهرستان است که در این راستا، مصوبات این ستاد باید بدون فوت وقت پیگیری و عملیاتی شوند.
وی با بیان اینکه نظارتهای میدانی بر بازار باید تقویت شود، افزود: در کنار تلاش جهت تامین کالاها، تیمهای بازرسی موظفند با حضور فعال در سطح عرضه، علاوه بر کنترل قیمتها، بر روند توزیع کالاهای اساسی نیز نظارت دقیق داشته باشند تا این اقلام به شکلی کاملاً عادلانه به دست مصرفکنندگان نهایی برسد.
فرماندار دشتی با تأکید بر لزوم برخورد قانونی با متخلفان تصریح کرد: در حمایت از حقوق مصرفکنندگان، هیچگونه اغماضی در برخورد با گرانفروشی، احتکار و سایر تخلفات صنفی پذیرفته نیست و پروندههای متخلفان باید با قید فوریت جهت رسیدگی قانونی صادر و پیگیری شود.
مقاتلی همچنین با اشاره به گستردگی حوزه فعالیتهای نظارتی خاطرنشان کرد: دامنه بازرسیها نباید محدود به مرکز شهرستان باشد، بلکه ضرورت دارد نظارت بر بازار در تمامی بخشها و نقاط مختلف شهرستان دشتی به صورت مستمر و هماهنگ انجام شود تا شاهد ثبات در قیمتها و دسترسی آسان مردم به کالاها باشیم.
وی ضمن قدردانی از بازاریان و صنوف منصف بر تسریع در روند تکمیل و ارسال پروندههای تخلف صنفی به مراجع ذیصلاح تأکید کرد و خواستار همافزایی بیشتر دستگاههای عضو ستاد برای بهبود وضعیت معیشتی مردم شد.
نظر شما