۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

فرماندار دشتی: تشدید نظارت بر بازار ضروری است

بوشهر-فرماندار دشتی با تأکید بر مدیریت تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شهرستان، خواستار اعلام اقلام ورودی، افزایش ورود کالاهای پرمصرف در آستانه عید غدیر و ماه‌های محرم و صفر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر یکشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان دشتی اظهار کرد: کالاهای اساسی که وارد شهرستان می‌شود باید به صورت شفاف اعلام شود تا روند تأمین، توزیع و نظارت بر بازار با دقت بیشتری انجام گیرد.وی افزود: با توجه به در پیش بودن ایام عید غدیر و همچنین ماه‌های محرم و صفر، لازم است اقلامی که در این ایام بیشتر مورد استفاده مردم است با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و در حجم مناسب‌تری وارد شهرستان شود تا کمبود و نوسان قیمتی در بازار ایجاد نشود.

فرماندار دشتی همچنین بر لزوم جلوگیری از کشتارهای غیرمجاز در شهرستان تأکید کرد و خواستار اقدام جدی دستگاه‌های مسئول و نظارتی در این زمینه شد.

مقاتلی ادامه داد: برخوردهایی که در قالب نظارت بر بازار و مقابله با تخلفات صورت می‌گیرد و اعمال قانون انجام می‌شود، ضمن اعلام به فرمانداری، گزارش آن نیز برای اطلاع‌رسانی عمومی رسانه‌ای شود تا افکار عمومی در جریان قرار گیرند.

