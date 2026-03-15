حضور مردم در صحنه فرصت اغتشاش و سوءاستفاده را از دشمن گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلامو المسلمین ناصر رفیعی عصر یکشنبه در محفل تفسیر سوره مبارکه توبه که در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با اشاره به آیه ۷۱ این سوره اظهار داشت: خداوند در این آیه پنج ویژگی برای مؤمنان برمیشمارد که محور ارتباط معنوی میان آنان را شکل میدهد و در مقابل، دلهای منافقان را از هم گسسته و متضاد معرفی میکند.
وی با بیان اینکه سه ویژگی نخست مؤمنان امر به معروف، نهی از منکر و اقامه نماز است، افزود: ویژگی چهارم اطاعت از خدا و رسول و پنجمین ویژگی، بهرهمندی از رحمت الهی است، درحالیکه منافقان به دلیل دوری از این صفات، مستوجب لعن و غضب الهیاند.
استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر از اصول مشترک میان ادیان الهی است و محدود به دین اسلام نمیشود، گفت: نخستین آمر به معروف و ناهی از منکر خودِ خداوند است که بندگان را به خیر و صلاح دعوت کرده و از زشتیها بازمیدارد.
وی با استناد به حکمت ۳۷۴ نهجالبلاغه خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین علی(ع) ریشه همه نیکیها را در این دو فریضه میداند و آنها را به دریایی تشبیه میکند که سایر خوبیها در آن جریان دارد.
رفیعی تصریح کرد: فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیازمند سازماندهی و آموزش است و باید افرادی کارآمد، مؤمن و آگاه برای انجام این وظیفه تربیت شوند تا اجرای آن بر پایه علم و درک درست از معروف و منکر باشد.
وی افزود: یکی از مهمترین منکرات زمان ما، منکرات فکری و اعتقادی است که ذهن و باور جوانان را هدف گرفته و مقابله با آن مسئولیت متخصصان حوزه و دانشگاه است.
وی با تقسیم منکرات به چند بخش، گفت: بخشی از منکرات اخلاقی مانند دروغگویی و بدزبانی است، گروهی دیگر منکرات اجتماعی نظیر آزار همسایه و بیتوجهی به حقوق دیگران، دستهای منکرات اقتصادی از جمله رباخواری، رشوه، اختلاس و احتکار، و بخشی نیز منکرات خانوادگی همچون فحاشی، بدرفتاری و خشونت با همسر محسوب میشود.
این استاد حوزه یادآور شد: جامعه دینی باید در برابر افرادی که منکرات را انجام میدهند یا معروف را ترک میکنند، حساس و مسئول باشد، چراکه طبق روایات، کسی که نسبت به این دو فریضه بیتفاوت نباشد، در حقیقت خلیفه خدا در زمین و جانشین پیامبر(ص) و قرآن است و سکوت در برابر گناه، گناهی کمتر از ارتکاب آن نیست.
وی با تشریح موانع تحقق این دو فریضه، گفت: نخستین عامل تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر، جهل مردم نسبت به معروف و منکر است و دومین مانع، حیا و خجالت بیجا در تذکر دادن، سومین عامل، عادی شدن گناه در جامعه، و چهارمین مانع نیز نبود شیوههای درست در اجرای این فریضه است.
رفیعی با بیان اینکه عادیشدن گناه هیچگاه دلیل بر مشروعیت آن نیست، تأکید کرد: باید بکوشیم تا با گسترش معروفها و رفتارهای نیک، منکرات بهتدریج کمرنگ شوند و جامعهای که عمل نیک در آن افزایش یابد، ناخودآگاه زمینه فساد و گناه در آن کاهش پیدا میکند.
وی در بخشی از سخنانش با اشاره به وقایع اخیر جامعه و جولان دشمنان اسلام گفت: امروز یکی از نشانههای بیداری مؤمنان آن است که حضور مردم در صحنه، فرصت اغتشاش و سوءاستفاده را از دشمن گرفته است و اگر بیداری و حضور عمومی ادامه یابد، دشمن هرگز نخواهد توانست به اهداف شوم خود برسد.
وی افزود: در عاشورای حسینی وقتی سیدالشهدا(ع) تنها ماند، بزرگترین منکر تاریخ شکل گرفت، اما ملت مؤمن و ولایتمدار ایران با حضور پرشور خود در صحنه، اجازه تکرار چنین فجایعی را نمیدهد.
رفیعی در پایان با اشاره به آیه ۷۲ سوره توبه گفت: خداوند در ادامه آیات، وعدههای الهی به مؤمنان را برمیشمارد که شامل باغهایی بهشتی با نهرهای روان، منزلگاههایی پاک، رضایت و رضوان الهی و فوز عظیم است، در حالی که برای منافقان جز آتش جهنم، لعنت ابدی و عذاب دائمی مقدر نشده است.
