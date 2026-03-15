نمایش مجازی آثار هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره هنرهای تجسمی فجر، آیدین مهدیزاده رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره تجسمی فجر عنوان کرد: صبح روز نهم اسفند که دشمن آمریکایی- صهیونی به کشور حمله کرد و در پی آن رهبر معظم انقلاب و جمعی از فرماندهان عالیرتبه نظام به شهادت رسیدند و ملت ایران را داغدار مولا و مقتدای خود حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای کردند، ستاد برگزاری مشغول آماده کردن نمایشگاههای دیگر جشنواره بود که با توجه به این حمله وحشیانه موقتا تعطیل شدند تا در فرصت مناسبی در معرض دید قرار گیرند.
مهدیزاده گفت: زنگ آغاز دوره هجدهم جشنواره هنرهای تجسمی فجر در کنار سازههای آبی شوشتر نواخته شد و همراه بخش اصلی جشنواره که در موزه هنرهای دینی امام علی به نام «بابا آب داد» در روز هفتم اسفند افتتاح شد، مجموعه نمایشگاههایی هم تحت نامهای جشنواره جشنوارهها و انسجام ملی میخواستیم برای دیدار عموم آماده کنیم که به دلیل جنگ آن را مجازی برگزار میکنیم. بنابراین نمایشگاههای هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از روز یکشنبه ٢۴ اسفند سال ١۴٠۴ در سایت جشنواره به نشانی fajrtajasomi.ir قابل مشاهده خواهد بود.
