به گزارش خبرنگار مهر، هنرهای تجسمی یکی از عرصه‌های هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاق‌ها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع می‌شود. در سلسله گزارش‌های «هنرهای تجسمی در هفته‌ای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که در هفته گذشته افتاده، بیان کنیم.

جمعه‌ها روز تعطیل محسوب می‌شود اما در این روز، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی آغاز به کار می‌کنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمه‌‎سازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیست‌ها، خوشنویسان و … تلاش‌ها و فعالیت‌های اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور می‌گذارند. «آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاه‌های هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم می‌شود. بر این اساس، نگاهی به اتفاقات هنرهای تجسمی و همچنین برخی رویدادهای هفته خواهیم داشت. البته در هفته‌های گذشته با وجودی که فعالیت برخی گالری‌ها که به صورت مجازی خرید و فروش داشتند، به روال قبل برگشته است و برخی گالری‌ها نیز نمایش‌ها و چیدمان‌های محدودی داشته و دارند اما همچنان اکثر فعالیت فیزیکی و حضوری گالری‌ها تعطیل است.

زنگ «تجسمی فجر» در شوشتر به صدا درآمد

هجدهمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی فجر با محوریت «آب»، چهارشنبه شب ۶ اسفند با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی معاون هنری وزیر ارشاد، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی، سید محمدرضا موالی زاده استاندار خوزستان، حسین براتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد خوزستان در شوشتر آغاز به کار کرد.

انتخاب محور «آب» به عنوان موضوع اصلی جشنواره، آن را زمینه‌ساز ایفای نقش مؤثر هنر در تحقق مسئولیت‌های اجتماعی کرده است. این دوره از جشنواره با سه کلید واژه به مرحله اجرا رسیده است؛ نخست مفهوم آب، دوم هنر برای مردم و سوم نیز هنر یکپارچه که این مفاهیم در ساختاری تازه در جشنواره به هم پیوند می‌خورند.

انتخاب شوشتر برای برگزاری این رویداد ملی بر اساس ظرفیت‌های تمدنی، فرهنگی و آئینی این شهرستان بوده است.

آغاز سال آبی هنر ایران از شوشتر

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاحیه «تجسمی فجر ۱۸» در شوشتر، این شهر را نمادی درخشان از تاریخ و تمدن ایران دانست و گفت: شوشتر پایتخت آب ایران است و آغاز جشنواره در این شهر به معنای آغاز «سال آبی هنر ایران» است.

وی با اشاره به اینکه موضوع محوری این دوره جشنواره «آب» است، افزود: آب در سنت ایرانی و ادیان الهی تنها عنصری مادی نیست، بلکه امری قدسی و جلوه‌ای از فیض الهی است که در فرهنگ، هنر و معماری ایرانی نقشی بنیادین داشته است.

صالحی با اشاره به سازه‌های آبی شوشتر، آنها را نمونه‌ای از ترکیب خلاقانه مهندسی و هنر ایرانی دانست و تأکید کرد: رابطه‌ی تاریخی آب و هنر در ایران بازتابی از نگاه زیبایی‌شناسانه و معنوی ایرانیان است.

بهرام کلهرنیا دبیرکل هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر نیز در مراسم افتتاحیه این رویداد، درباره برگزاری این مراسم در شوشتر گفت: در سال‌های گذشته هنرمندان آثاری را خلق می‌کردند و علاقه‌مندان به دیدار آثار، در میعادگاه های هنری حضور پیدا می‌کردند اما در رویداد تجسمی فجر هجدهم مقرر شد به میان مردم برویم و با آنها گفتگو کنیم، تا ارتباط میان هنرمندان و جهان مردمی به وجود آید. شوشتر امروز نمایندگی دگرگونی و تحول را بر دوش دارد که کار سختی است. از امروز مردمان و هنرمندان شوشتر تعهد نوینی به کشور دارند. مردم شهرستان شوشتر، بشارت آب و آبادانی خواهند بود و ما قصد داریم معیارهای جدیدی برای تحول ایجاد کنیم و همدلی را بشارت دهیم.

در پایان این مراسم، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری خوزستان در حوزه‌های فرهنگی و هنری امضا شد. از ۳ هنرمند خوزستانی؛ آذرنوش گیلانی، عبدالقهار عامری و محمدخواه تجلیل شد.

همچنین، خدمات ماندگار زنده‌یاد عبدالکریم بهنیا آب‌شناس برجسته و ملقب به «پدر علم قنات ایران»، در حاشیه هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، مورد تجلیل قرار گرفت.

عصر پنجشنبه ۷ اسفند نیز، نمایشگاه «بابا آب داد» که پروژه کیوریتوری هنری نمایشگاه هنرهای تجسمی با موضوع آب محسوب می‌شود، به کیوریتوری جمشید حقیقت شناس در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه با آثاری از هنرمندان باسابقه و جوان با موضوع «مدیریت آب در ایران» در در سه طبقه موزه هنرهای دینی امام علی (ع) در بخش‌های «آب»، «آب و خاک» و «خاک» به نمایش درآمد.

مجسمه گمشده بهمن محصص به موزه هنرهای معاصر تهران رسید

در هفته‌ای که گذشت، خبر رسید که مجسمه «بندباز» اثر بهمن محصص که گمان می‌رفت گمشده است، پس از سال‌ها نگهداری در کاخ نیاوران به موزه هنرهای معاصر تهران منتقل شد.

بنابر اعلام روابط عمومی کاخ نیاوران، این اثر در سال ۱۳۵۷ برای موزه هنرهای معاصر تهران سفارش داده شده بود و فرآیند خلق آن به سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. با توجه به شرایط آن مقطع، استقرار اثر در موزه هنرهای معاصر در همان زمان محقق نشد و در سال‌های بعد در چرخه نگهداری قرار گرفت. مجسمه برنزی «بندباز» از سال ۱۳۸۹ با تصمیم سازمان وقت میراث‌ فرهنگی و با توجه به سنخیت این اثر با مجموعه آثار محفوظ در موزه‌های مجموعه فرهنگی‌ - تاریخی نیاوران، به این مجموعه منتقل شد و طی حدود ۱۵ سال گذشته، تحت نظارت کارشناسان و بر اساس ضوابط حرفه‌ای موزه‌داری، به صورت مستمر حفاظت و صیانت شده است.

در پی بازبینی مستندات و جمع‌بندی‌های کارشناسی ۲ دستگاه فرهنگی، مقرر شد اثر «بندباز» محصص در راستای سامان‌دهی آثار هنر معاصر کشور و استقرار در جایگاه تخصصی خود، به موزه هنرهای معاصر تهران منتقل شود. این جابه‌جایی در چارچوب همکاری و هم‌افزایی میان ۲ دستگاه فرهنگی کشور انجام شد.

پیش از این نیز مجسمه «نی‌لبک‌زن» محصص که در سال ۱۳۵۳ در محوطه تئاتر شهر تهران نصب شده بود و پس از انقلاب اسلامی پایین کشیده شد نیز در سال ۱۳۸۶ در زمان مدیریت زنده‌یاد حبیب‌الله صادقی در موزه هنرهای معاصر تهران، به این موزه منتقل شد.

معرفی برگزیدگان مسابقه کارتون و کاریکاتور «شکست ترمیم ناپذیر»

در هفته گذشته، مسابقه کارتون و کاریکاتور «شکست ترمیم ناپذیر» با مشارکت بیش از ۸۰ هنرمند از ۳۰ شهر ایران به کار خود پایان داد. در این دوره هنرمندانی از سراسر کشور از جمله تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز با ارسال ۲۸۹ اثر در این رویداد هنری مشارکت کردند.

ارزیابی آثار این دوره توسط مازیار بیژنی و محمدعلی رجبی انجام گرفت. از میان کل آثار رسیده، ۱۷۴ اثر به مرحله داوری نهایی و کاتالوگ رقابت راه یافتند. همچنین ۳۵ اثر برتر در قالب نمایشگاه «شکست ترمیم ناپذیر» در حاشیه جشنواره فیلم عمار به نمایش درآمدند.

فراخوان کاریکاتور «شکست ترمیم ناپذیر» که پس از عملیات طوفان الاقصی پایه‌گذاری شده است، هر ساله با محوریت بیانات مقام معظم رهبری درباره مبارزات جبهه مقاومت علیه دشمن صهیونی برگزار می‌شود. باشگاه طنز انقلاب اسلامی به عنوان برگزارکننده این رویداد، هدف اصلی خود را شناسایی و پرورش استعدادها نوظهور در حوزه کاریکاتور اعلام کرده است. در همین راستا، این فراخوان با برگزاری دوره‌ها آموزشی تخصصی برای رشد کیفی هنرمندان همراه خواهد بود.

آثار هنری وارد نظام وثیقه بانکی شدند

در هفته‌ای که گذشت، خبر رسید برای اولین بار، امکان توثیق آثار هنری دارای شناسنامه اصالت اثر در نظام بانکی فراهم شد.

فراهم شدن امکان توثیق آثار هنری دارای شناسنامه اصالت اثر، گامی مهم در جهت به رسمیت شناختن آثار هنری به عنوان دارایی مالی معتبر و تسهیل دسترسی هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر به خدمات مالی و بانکی محسوب می‌شود.

اهالی فرهنگ و هنر می‌توانند با ثبت آثار خود در سایت www.esalatasar.ir، نسبت به دریافت شناسنامه اصالت اثر هنری اقدام کنند. سپس با بارگذاری این شناسنامه در سامانه «ست» https://set.bsi.ir/auth/login?redirect=/panel ، امکان بهره‌مندی از خدمات مالی بانک صادرات ایران برای آنان فراهم می‌شود.