واکنش ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق به حمله علیه مقرهای حشد شعبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق با برگزاری یک نشست فوق العاده با حضور رئیس سازمان حشد شعبی و نخست وزیر این کشور اوضاع امنیتی عراق را بررسی کرد.

در این نشست تجاوزات صورت گرفته علیه مقرهای نیروهای حشد شعبی و نیروهای امنیتی عراق محکوم شد.ائتلاف چارچوب هماهنگی در این نشست تاکید کرد که حملات مذکور نقض حاکمیت عراق و تهدیدی علیه امنیت این کشور به شمار می رود.

در این نشست با هدف قرار گرفتن تأسیسات حیاتی عراق و هیئت های دیپلماتیک در این کشور مخالفت شد.

پیشتر نیز «محمد شیاع السودانی» با محکوم کردن حملات اخیر علیه نیروهای امنیتی این کشور، تصریح کرد: ما هدف قرار دادن فرزندانمان در نیروهای حشد شعبی را محکوم می‌کنیم و تمام توان خود را برای حفاظت از آن‌ها به کار خواهیم بست.

لازم به ذکر است که اشغالگران آمریکایی به تازگی چندین بار مقرهای نیروهای حشد شعبی عراق را هدف قرار دادند.