۱۲ هزار واحد مسکونی در استان تهران، بر اثر جنگ اخیر آسیب دیده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ با تشریح سازوکار جبران خسارت واحدهای مسکونی گفت: این مسئولیت در شهر تهران برعهده شهرداری است و مردم می بایست برای تشکیل پرونده به نواحی شهرداری مراجعه کنند.

وی گفت: در ۱۵ شهرستان دیگر استان تهران‌ مسئولیت تشکیل پرونده با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

رئیس شورای مسکن استان تهران با بیان این که پیشنهاد دادیم‌، تشکیل پرونده غیرحضوری باشد، گفت: تاکنون برای ۹۷۰ واحد در سطح استان تهران، بدون نیاز به حضور مردم پرونده تشکیل شده است.

به گفته معتمدیان ۱۲هزار واحد مسکونی در استان تهران آسیب جزئی و یا کلی دیده اند.

وی در خصوص خودروهای آسیب دیده نیز گفت: جبران خسارت این خودروها بر عهده بیمه مرکزی است، که بیمه ایران به نمایندگی در استان ها از جمله استان تهران این مسئولیت را برعهده گرفته است.

معتمدیان اضافه کرد: مالکان خودروهای آسیب دیده برای تشکیل پرونده از طریق فرمانداری ها اقدام کنند، تا پرونده ها پس از تجمیع توسط ستاذ بحران استان تهران تحویل بیمه ایران شود.

وی گفت: البته در این خصوص نیز بهتر است فرمانداری ها از طریق شبکه های داخلی و به طور مجازی مدارک را جمع آوری ک

۱۰۰ واحد صنفی، صنعتی و تولیدی استان تهران در جنگ آسیب دیده است.

نماینده عالی دولت در استان تهران متولی تشکیل پرونده واحدهای صنفی، صنعتی و تولیدی خسارت دیده در این استان را اداره کل صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: نزدیک به ۱۰۰ واحد صنفی،صنعتی و تولیدی دز استان تهران خسارت دیده اند.

وی از هماهنگی با مدیرکل صمت استان تهران در خصوص طی غیرحضوری مراحل جبران خسارت خبر داد و گفت: پس از تشکیل پرونده،کانون کارشناسان دادگستری به طور رایگان تعیین خسارت کرده و در نهایت پرونده به وزارت صنعت،معدن و تجارت ارسال می شود.

استاندار تهران در خصوص پرونده های شهدا و مصدومین غیرنظامی در استان تهران نیز گفت: پرونده های مصدومین و مجروحین تجاوز دشمن آمریکائی صهیونیستی با اخذ مدارک و اطلاعات از بیمارستان ها، مراکز درمانی و دانشگاه های سه گانه پزشکی جوع آوری و پس از طی مراحل در کمیسیون های مختلف به بنیاد شهید ارسال می شود.

معتمدیان گفت: پرونده شهدای غیرنظامی نیز توسط ستادی که در استانداری تشکیل ایجاد و مراحل طی می شود.

وی از فعالیت ۴هزار شعبه فروشگاه زنجیره ای بزرگ و ۳۰۰ هزار خرده فروشی در محلاتسطح استان تهران خبر داد و گفت: در این شرایط مردم بیشتر تمایل به تردد کمتر و خرید از نزدیکترین سوپرمارکت دارند.

معتمدیان ادامه داد: میادین میوه و تره بار نیز با محوریت شهرداری ها در سطح استان تهران فعالیت دارند و استانداری نقش نظارتی دارد.

به گفته رییس ستاد تنظیم بازار استان تهران، ۱۲۰ کیوسک نظارت بر بازار در نقاط مختلف سطح شهر تهران راه اندازی شده است و مردم می توانند، شکایات و گلایه های خود از کم فروشی، گران فروشی و راه با مراجعه به این کیوسک ها ثبت کنند.

وی گفت: بعضا در این کیوسک ها قضات تعزیرات نیز حضور دارند و احکام به سرعت صادر می شود.

معتمدیان با بیان این که عمده اصناف افراد متدین و مردم داری هستند، گفت: عده قلیلی از اصناف ممکن است، بخواهند از شرایط سخت فعلی سواستفاده کنند، که از ظرفیت های قانونی برای مقابله قاطع با این افراد استفاده می کنیم.

استاندار تهران گفت: عامل اصلی موفقیت در مدیریت شرایط پس از انهدام مخازن سوخت توسط دشمن همکاری خود مردم بود.

وی تشریح کرد: سهمیه های سوخت گیری را موقتا کاهش دادیم و در عین حال از مردم خواستیم، از ترددها و سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

رئیس کمیته انرژی استان تهران با بیان این که ۱۸۲ جایگاه CNG در این استان فعال است، گفت: در این شرایط از خودروهای دوگانه سوز خواستیم، از CNG به جای بنزین استفاده کنند.