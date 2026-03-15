فرماندار تنگستان: خدمات بانکی بدون وقفه تداوم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر یکشنبه در بررسی فعالیت خدمات بانکی در سطح شهر اهرم گفت: دشمنان ملت ایران همواره درصدد ضربه زدن به زیرساخت‌های مهم کشور از جمله شبکه بانکی هستند، اما با هوشیاری و روحیه جهادی نیروهای متخصص داخلی، این توطئه‌ها ناکام خواهد ماند.



سلیمانی با تأکید بر تداوم فعالیت خدمات بانکی در سطح شهر، افزود: مردم شریف تنگستان اطمینان داشته باشند که هیچ‌گونه آسیبی به سرمایه‌ها و دارایی‌های آنان وارد نشده و برای حل مشکل در ارائه خدمات بانکی در حال پیگیری است، اقدامات امنیتی و فنی لازم برای تقویت سامانه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.



فرماندار تنگستان از اطلاع‌رسانی دقیق و سریع مسئولان بانک سپه و همکاری نهادهای امنیتی و آی‌تی قدردانی کرد و گفت:این‌گونه اقدامات دشمن از سر استیصال و ضعف است و با اتکال به خداوند متعال از این مرحله نیز با سرافرازی عبور خواهیم کرد.