  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۳۰

فرماندار تنگستان: خدمات بانکی بدون وقفه تداوم دارد

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: دشمنان ملت ایران همواره درصدد ضربه زدن به زیرساخت‌های مهم کشور از جمله شبکه بانکی هستند اما این توطئه‌ها ناکام خواهد ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر یکشنبه در بررسی فعالیت خدمات بانکی در سطح شهر اهرم گفت: دشمنان ملت ایران همواره درصدد ضربه زدن به زیرساخت‌های مهم کشور از جمله شبکه بانکی هستند، اما با هوشیاری و روحیه جهادی نیروهای متخصص داخلی، این توطئه‌ها ناکام خواهد ماند.

سلیمانی با تأکید بر تداوم فعالیت خدمات بانکی در سطح شهر، افزود: مردم شریف تنگستان اطمینان داشته باشند که هیچ‌گونه آسیبی به سرمایه‌ها و دارایی‌های آنان وارد نشده و برای حل مشکل در ارائه خدمات بانکی در حال پیگیری است، اقدامات امنیتی و فنی لازم برای تقویت سامانه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار تنگستان از اطلاع‌رسانی دقیق و سریع مسئولان بانک سپه و همکاری نهادهای امنیتی و آی‌تی قدردانی کرد و گفت:این‌گونه اقدامات دشمن از سر استیصال و ضعف است و با اتکال به خداوند متعال از این مرحله نیز با سرافرازی عبور خواهیم کرد.

کد خبر 6775726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها