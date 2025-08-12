به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی سه شنبه شب در بازدید از مواکب شهرستان تنگستان با هدف بررسی فعالیتها و آمادهسازی مواکب اربعین حسینی، ضمن ابراز تقدیر از تلاشهای خادمان موکبها، بر اهمیت خدماترسانی به زائران و مهمانان اربعین تاکید کرد.
فرماندار تنگستان افزود: مواکب اربعین نقش بسزایی در خدمترسانی به زائران دارند و باید تلاش کنیم تا بهترین خدمات را به زائرین ارائه دهیم.
وی همچنین پیشنهاداتی برای بهبود خدمات و افزایش امکانات برای زائران ارائه داد و بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمی در این زمینه تاکید کرد.
در ادامه این بازدید، مسئولان هر موکب به بیان اقدامات و برنامههای خود در زمینه خدماترسانی به زائران پرداختند و از تهیه غذا، توزیع آب و امکانات رفاهی برای زائران خبر دادند و از همکاری مردم و نهادهای محلی در این زمینه قدردانی کردند.
