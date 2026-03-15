به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی شب یکشنبه در اجتماع باشکوه مردم مؤمن و انقلابی شهرستان بهاباد که در جوار آرامگاه ملاعبدالله بهابادی برگزار شد، با تقدیر از حضور پرشور مردم، اظهار داشت: امروز نشانه‌های فروپاشی رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری آشکار شده و وعده الهی در نابودی مستکبران جهان در حال تحقق است.

وی با بیان اینکه آمریکا با سیاست‌های زورگویانه خود زمینه سقوط خویش را فراهم کرده است، افزود: ملت‌های آزاده دیگر زیر بار ظلم و استبداد نمی‌روند و موج بیداری اسلامی و مقاومت در سراسر منطقه گسترش یافته است.

امام جمعه بهاباد با اشاره به جایگاه والای شهیدان و مجاهدان در مسیر حق تصریح کرد: خون پاک شهدا و استقامت ملت ایران، عامل اصلی عقب‌نشینی دشمنان است و امروز هر گام ملت ایران، موجب هراس استکبار جهانی می‌شود.

وی با دعوت مردم به حفظ وحدت، بصیرت و پشتیبانی از ولایت فقیه گفت: پیروزی جبهه حق و نابودی رژیم‌های باطل وعده‌ای الهی است که تحقق آن نزدیک است.

امام جمعه بهاباد در ادامه با اشاره به ناکامی سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: واشنگتن که سال‌ها در پی ایجاد تفرقه و تضعیف ملت ایران بود، امروز با بحران‌های داخلی، اجتماعی و فروپاشی ساختاری روبه‌رو است و رژیم صهیونیستی نیز در آستانه نابودی قرار دارد.

وی افزود: آمریکا که رویای تجزیه ایران و بی‌ثباتی منطقه را در سر می‌پروراند، با مقاومت ملت مؤمن ایران در نقشه‌های خود شکست خورد و امروز نقشه تجزیه و فروپاشی گریبان خود غرب را گرفته است.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: بحران‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، پایه‌های قدرت آمریکا را متزلزل کرده و همان‌گونه که رژیم صهیونیستی در مسیر نابودی قرار گرفته، قدرت پوشالی آمریکا نیز به‌زودی فرو خواهد ریخت.

وی گفت: نقشه تجزیه ایران که در مراکز تصمیم‌گیری غرب طراحی شده بود، اکنون به سمت خود آنان بازگشته و جهان به‌زودی شاهد شکاف‌ها و تجزیه داخلی ایالات متحده به بخش‌های کوچک‌تر خواهد بود.

امام جمعه بهاباد با اشاره به وضعیت متزلزل رژیم صهیونیستی تأکید کرد: نشانه‌های نابودی اسرائیل روزبه‌روز آشکارتر و مقاومت اسلامی پرشتاب‌تر شده است.

وی با استناد به آیه قرآن کریم «وَسَیَعلَمُ الَّذینَ ظَلَموا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبون» خاطرنشان کرد: سرنوشت ستمگران سقوط و نابودی است.

وی ملت ایران را به حفظ ایمان، وحدت و تبعیت از رهبری فراخواند و گفت: تنها با استقامت و پایداری در مسیر ولایت فقیه می‌توان شاهد تحقق وعده الهی و ریشه‌کنی کامل رژیم‌های ظالم جهانی بود.