سردار رادان: با ایادی داخلی دشمن مثل دشمن برخورد خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار انتظامی مهر، سردار احمد رضا رادان در گفت و گوی خبری بیست و سی اظهار داشت: در ابتدا لازم می دانم از مردم تشکر جانانه ای داشته باشم ؛ مردم عزیز ما در طول این چند ماه ، چند حماسه آفریدند ؛ ۲۲ دی ماه که حماسه مردمی آبی بود بر آتش خصم دشمن( در جنگ دوم صهیونیستی )، ۲۲بهمن ؛ که تجدید میثاق مردم بود برای بیعت با آرمان های امام و شهدا و بزرگداشت این روز و ۲۲ اسفند که در اولین لبیک به فرمان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای عزیز به میدان آمدند.

وی افزود : در هر سه حماسه و بویژه در حماسه ۲۲ اسفندماه در حقیقت مردم نقش آفرینی ویژه ای داشتند و جالب اینکه در ۲۲ اسفندماه ، حماسه آفرینی مردم زیر آتش دشمن بود که مردم جواب آتش دشمن را با تکثیرشان دادند.

سردار رادان ادامه داد: از حضور شبانه روزی و در میدان مردم که دشمن را ناامید کرد هم تشکر ویژه ای دارم .

وی افزود: امروز دشمن تلاش دارد به گونه ای القا و بیان کند که مردم ما خسته شدند که قطعا می دانم مردم ما حتما جواب دشمن را باز با حضور در میدان ها خواهند داد .

فرمانده کل انتظامی بیان کرد: از مردم عزیزمان دعوت می کنم باز و هم چنان در میدان ها باشند و با حضورشان در میدان به دشمنان و آبادی داخلی دشمن پاسخ بدهند.

وی با قدردانی از صدا و سیما عنوان کرد : از صدا و سیمای عزیز نیز تشکر می کنم که در این سه جنگ نقش ویژه داشت ، بویژه در جنگ سوم. به اعتقاد من ، در این دوران « آوینی های جدیدی» در این متولدشد و رویش داشت .

سردار رادان در بخش دیگری از سخنان، خاطر نشان کرد: ما به مردم عزیزمان قول دادیم که با ایادی داخلی دشمن چون خود دشمن برخورد می کنیم و به همین صورت و بر مبنای قول و وعده مان عمل شد.

وی بیان کرد : تعداد اندکی که دوست داشتند در این ایام جنگ ، بروز و ظهور کنند و سارقینی که تلاش داشتند به اموال مردم دست درازی کنند، پاسخ خود را از پلیس گرفتند.

این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: نزدیک به ۳۰ سارق، شرور و کسانی که می خواستند از این فضا سواستفاده و بروز و ظهور کنند به ضرب شلیک همکارانم زمین گیر شدند و این مهم هم چنان ادامه دارد.

وی با گریزی بر اقدامات پلیس در فضای مجازی عنوان کرد: در این بین، چند دسته افراد وجود داشت، عده ای غافلین؛ چندین هزار نفر با پیامک ، عمل خود را کنار گذاشتند. تعدادی از این افراد تکراری بودند و چیزی بالغ بر ۵۰۰نفر از آنها را دستگیر کردیم و از این بین، ۲۵۰ نفر کیس مهم بودند که اطلاعات را به دشمن. می دادند، با گروهک ها تماس داشتند و از مکان های مورد اصابت تصویر. می گرفتند و برای دشمن ارسال می کردند.

فرمانده کل انتظامی کشور اضافه کرد: در بین این ۲۵۰نفر ، ۲۰ کیس خیلی مهم بود که شامل یک گروه جاسوسی بود که در سه استان متلاشی شدند .

وی از دستگیری عوامل اصلی یک کیس خرابکار خبر داد و گفت : متاسفانه این افراد اطلاعات و گرای یکی از شرکت های خصوصی را ارسال کرده بودند که مورد اصابت قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این بین تعدادی از رابطین مالی که از منابع خود پول می گرفتند و بین وطن فروشان تقسیم و توزیع می کردند، نیز دستگیر شدند.

سردار رادان مطرح کرد: همچنین کسانی که با ارسال مکان نما از موقعیت های اماکن با تهیه فیلم ، به دشمن اطلاعات می داند، نیز دستگیر شدند.

سردار رادان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مردم عزیز گفت: به مردم عزیز قول می دهیم همان گونه که عهد و پیمان بستیم در کنار مردم هستیم برای امنیت مردم ، برای امنیت مردم جان خود را در طبق اخلاص گذاشتیم.

وی با اشاره به حمله دشمن به اماکن انتظامی گفت: امروز هر واحد گشت ما یک کلانتری است و یک فرماندهی انتظامی، یعنی هزاران هزار کلانتری ،گشت و واحد انتظامی به امکانات نظام و کشور اضافه شده است و همان گونه که قول دادیم با ایادی و جواسیس، آنی می کنیم که با دشمن.