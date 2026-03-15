۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵

قدرشناسی از حضور مردم در میدان

سردار رادان: با ایادی داخلی دشمن مثل دشمن برخورد خواهیم کرد

فرمانده فراجا با تقدیر از مردم حاضر در خیابان ها گفت: با ایادی داخلی دشمنان مثل دشمن برخورد خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار انتظامی مهر، سردار احمد رضا رادان در گفت و گوی خبری بیست و سی اظهار داشت: در ابتدا لازم می دانم از مردم تشکر جانانه ای داشته باشم ؛ مردم عزیز ما در طول این چند ماه ، چند حماسه آفریدند ؛ ۲۲ دی ماه که حماسه مردمی آبی بود بر آتش خصم دشمن( در جنگ دوم صهیونیستی )، ۲۲بهمن ؛ که تجدید میثاق مردم بود برای بیعت با آرمان های امام و شهدا و بزرگداشت این روز و ۲۲ اسفند که در اولین لبیک به فرمان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای عزیز به میدان آمدند.

وی افزود : در هر سه حماسه و بویژه در حماسه ۲۲ اسفندماه در حقیقت مردم نقش آفرینی ویژه ای داشتند و جالب اینکه در ۲۲ اسفندماه ، حماسه آفرینی مردم زیر آتش دشمن بود که مردم جواب آتش دشمن را با تکثیرشان دادند.

سردار رادان ادامه داد: از حضور شبانه روزی و در میدان مردم که دشمن را ناامید کرد هم تشکر ویژه ای دارم .

وی افزود: امروز دشمن تلاش دارد به گونه ای القا و بیان کند که مردم ما خسته شدند که قطعا می دانم مردم ما حتما جواب دشمن را باز با حضور در میدان ها خواهند داد .

فرمانده کل انتظامی بیان کرد: از مردم عزیزمان دعوت می کنم باز و هم چنان در میدان ها باشند و با حضورشان در میدان به دشمنان و آبادی داخلی دشمن پاسخ بدهند.

وی با قدردانی از صدا و سیما عنوان کرد : از صدا و سیمای عزیز نیز تشکر می کنم که در این سه جنگ نقش ویژه داشت ، بویژه در جنگ سوم. به اعتقاد من ، در این دوران « آوینی های جدیدی» در این متولدشد و رویش داشت .

سردار رادان در بخش دیگری از سخنان، خاطر نشان کرد: ما به مردم عزیزمان قول دادیم که با ایادی داخلی دشمن چون خود دشمن برخورد می کنیم و به همین صورت و بر مبنای قول و وعده مان عمل شد.

وی بیان کرد : تعداد اندکی که دوست داشتند در این ایام جنگ ، بروز و ظهور کنند و سارقینی که تلاش داشتند به اموال مردم دست درازی کنند، پاسخ خود را از پلیس گرفتند.

این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: نزدیک به ۳۰ سارق، شرور و کسانی که می خواستند از این فضا سواستفاده و بروز و ظهور کنند به ضرب شلیک همکارانم زمین گیر شدند و این مهم هم چنان ادامه دارد.

وی با گریزی بر اقدامات پلیس در فضای مجازی عنوان کرد: در این بین، چند دسته افراد وجود داشت، عده ای غافلین؛ چندین هزار نفر با پیامک ، عمل خود را کنار گذاشتند. تعدادی از این افراد تکراری بودند و چیزی بالغ بر ۵۰۰نفر از آنها را دستگیر کردیم و از این بین، ۲۵۰ نفر کیس مهم بودند که اطلاعات را به دشمن. می دادند، با گروهک ها تماس داشتند و از مکان های مورد اصابت تصویر. می گرفتند و برای دشمن ارسال می کردند.

فرمانده کل انتظامی کشور اضافه کرد: در بین این ۲۵۰نفر ، ۲۰ کیس خیلی مهم بود که شامل یک گروه جاسوسی بود که در سه استان متلاشی شدند .

وی از دستگیری عوامل اصلی یک کیس خرابکار خبر داد و گفت : متاسفانه این افراد اطلاعات و گرای یکی از شرکت های خصوصی را ارسال کرده بودند که مورد اصابت قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این بین تعدادی از رابطین مالی که از منابع خود پول می گرفتند و بین وطن فروشان تقسیم و توزیع می کردند، نیز دستگیر شدند.

سردار رادان مطرح کرد: همچنین کسانی که با ارسال مکان نما از موقعیت های اماکن با تهیه فیلم ، به دشمن اطلاعات می داند، نیز دستگیر شدند.

سردار رادان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مردم عزیز گفت: به مردم عزیز قول می دهیم همان گونه که عهد و پیمان بستیم در کنار مردم هستیم برای امنیت مردم ، برای امنیت مردم جان خود را در طبق اخلاص گذاشتیم.

وی با اشاره به حمله دشمن به اماکن انتظامی گفت: امروز هر واحد گشت ما یک کلانتری است و یک فرماندهی انتظامی، یعنی هزاران هزار کلانتری ،گشت و واحد انتظامی به امکانات نظام و کشور اضافه شده است و همان گونه که قول دادیم با ایادی و جواسیس، آنی می کنیم که با دشمن.

کد خبر 6775735
سيد اسد رجبی

    • IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      درود به حافظان امنیت درود بر رزمندگان اسلام سلام بر شهیدان مرگ بر آمریکا مرگ بر اسراییل مرگ بر وطن فروش خائن وطن فروش را بدون درنگ اعدام اشد مجازات از دشمن بدتر از داخل وطن داره جاسوسی میکنه از دشمن بدتر باید اعدام بشن
    • IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      ان شاالله كه همينطور باشه مثل دشمن فقط بدون مماشات
    • IR ۰۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      خدا قوت به تمام نيروهاى نظامى خدا پشت و پناهتون
    • IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      این مزدوران کثیف ترازخودشان بازخودشان هستند وازتخریب ایران لذت می برند بایدنفس هایشان بریده شود وترحم جایزنیست.

