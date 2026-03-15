ایستگاه پانزدهم اجتماع عاشقان ولایت در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ عاشقان ولایت برای میثاق با امام شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب در مازندران به ایستگاه پانزدهم رسید و تجمع مردمی در ساری در چهارراه معلم برپا شد.

اجتماع پرشور مردمی از آغاز جنگ تحمیلی تجاوزکارانه آمریکایی -صهیونیستی همزمان با سراسر کشور در مازندران آغاز شد و شامگاه یکشنبه به ایستگاه پانزدهم رسید.

در این مراسم که از ساعتی قبل در مناطق مختلف مازندران برپا شد، مردم عزادار دیار علویان انتقام و تنبیه سخت از دشمن متجاوز را فریاد زدند.

همچنین آنان با تجدید میثاق با امام شهید، با آرمان های والای شهیدان پیمان بستند و حمایت خود را از رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعت کردند.

در این اجتماع پرشور و عاشورایی که با حضور اقشار مختلف ادامه دارد، شرکت کنندگان با فریاد الله اکبر و حیدر حیدر از جانبرکفان نیروهای مسلح در مقابله با دشمن متجاوز حمایت کردند.

