۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۰۸

ایستگاه پانزدهم اجتماع عاشقان ولایت در مازندران

ساری- اجتماع بزرگ عاشقان ولایت برای میثاق با امام شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب در مازندران به ایستگاه پانزدهم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ عاشقان ولایت برای میثاق با امام شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب در مازندران به ایستگاه پانزدهم رسید و تجمع مردمی در ساری در چهارراه معلم برپا شد.

اجتماع پرشور مردمی از آغاز جنگ تحمیلی تجاوزکارانه آمریکایی -صهیونیستی همزمان با سراسر کشور در مازندران آغاز شد و شامگاه یکشنبه به ایستگاه پانزدهم رسید.

در این مراسم که از ساعتی قبل در مناطق مختلف مازندران برپا شد، مردم عزادار دیار علویان انتقام و تنبیه سخت از دشمن متجاوز را فریاد زدند.

همچنین آنان با تجدید میثاق با امام شهید، با آرمان های والای شهیدان پیمان بستند و حمایت خود را از رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعت کردند.

در این اجتماع پرشور و عاشورایی که با حضور اقشار مختلف ادامه دارد، شرکت کنندگان با فریاد الله اکبر و حیدر حیدر از جانبرکفان نیروهای مسلح در مقابله با دشمن متجاوز حمایت کردند.

این اجتماع پرشور در مناطق مختلف استان مازندران برپا شده است.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها