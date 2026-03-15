به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۱ تلویزیون رژیم صهیونیستی (کان) گزارش داد که سازمان امور مالیاتی اسرائیل، از زمان آغاز درگیری‌ها، حدود ۱۱ هزار درخواست غرامت برای خسارات ناشی از حملات موشکی ایران دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، اداره مالیات این رژیم اعلام کرد که بیش از ۷۶۰۰ مورد از این درخواست‌ها مربوط به خسارات ساختمانی است و تل‌آویو با بالاترین آمار خسارت در صدر شهرهای آسیب‌دیده قرار دارد.

شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل نیز گزارشی مبنی بر غیرقابل سکونت شدن تعداد زیادی از ساختمان‌ها در پی حملات متقابل ایران منتشر کرده است. در نتیجه این حملات، بیش از سه هزار شهرک‌نشین صهیونیست به هتل‌ها و پناهگاه‌ها منتقل شده‌اند.

این در حالی است که کارشناسان اسرائیلی اذعان دارند پناهگاه‌های موجود قادر به مقاومت در برابر موشک‌های نسل جدید ایران، از جمله موشک‌های خرمشهر، خیبر و سجیل، نیستند.

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی شمار مجروحان ناشی از اصابت موشک‌ها را ۳۱۹۵ نفر اعلام کرده است، اما گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که آمار واقعی تلفات و مصدومان بسیار بیشتر بوده و تل‌آویو به دلیل سیاست سانسور رسانه‌ای از انتشار آمار دقیق خودداری می‌کند.

منابع میدانی در سرزمین‌های اشغالی تأیید کرده‌اند که ایران در حملات اخیر خود از موشک‌های نسل جدید خرمشهر و سجیل استفاده کرده که قدرت تخریب بسیار بالاتری نسبت به موشک‌های پیشین دارند. شدت ضربات به حدی بوده که «خواب را از چشمان اسرائیلی‌ها ربوده است».

به گفته این منابع، در برخی مناطق تنها با اصابت یک موشک، تلفات و خسارات جانی و مالی قابل توجهی به بار آمده که حجم تخریب بسیار فراتر از گزارش‌های رسانه‌های عبری است.

از سوی دیگر، برخی منابع اسرائیلی از عملکرد ضعیف سامانه‌های پدافندی خود انتقاد کرده و گفته‌اند که این سامانه‌ها نتوانسته‌اند امنیت لازم را برای ساکنان فراهم کنند و در برابر موج حملات موشکی ایران کارایی مورد انتظار را نداشته‌اند. این موضوع، تردیدهای جدی را در صحت ادعاهای تل‌آویو مبنی بر «خسارات‌های حداقلی» ایجاد کرده است.