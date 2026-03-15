۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۲۵

محمودی: ایرانی ها زیر بار ذلت نخواهند رفت

تهران- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت:آمریکا، صهیونیسم، دولت‌های پست اروپا و حکام بی‌عرضه کشورهای اسلامی بدانند که ایرانی زیر بار ذلت نخواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی، شامگاه یکشنبه در تجمع خونخواهی رهبر شهید در ورامین با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی به هیچ یک از اهداف خود نرسیده‌اند، گفت: خون مطهر خامنه‌ای عزیز ما دودمان ترامپ و نتانیاهو و سران استکبار را بر باد خواهد .

وی با اشاره به ناکامی دشمنان در دستیابی به اهدافشان اظهار داشت: آمریکا و رژیم صهیونیستی به لطف الهی به هیچ یک از اهدافشان نرسیدند و انشاءالله نخواهند رسید.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با یادآوری فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره گسترش دامنه جنگ در صورت وقوع، تصریح کرد:امروز این جنگ منطقه‌ای شده و هر کشوری که از خاک آن به ما تعرض شود، زیر آتش نیروهای مسلح ما قرار گرفته و زمینگیر شده‌اند. دیر یا زود خواهید دید همه اینها به التماس خواهند افتاد.

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر هویت شیعی ملت ایران خاطرنشان کرد: شما هنوز ایران و ایرانی و مکتبش را نشناختید. ایرانی شیعه علی‌بن‌ابی‌طالب است؛ شیعه پیرو حسین‌بن‌علی است که در صحرای عاشورا برای همیشه دودمان بنی‌امیه را بر باد داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با بیان اینکه شهادت‌طلبی ملت ایران مانع از تحقق اهداف دشمنان می‌شود، خطاب به سران استکبار گفت: اگر فکر می‌کنید با شهادت و کشتن ما می‌توانید به اهدافتان برسید، کور خوانده‌اید. ما این همه شهید دادیم و ایثارگری کردیم و اگر لازم باشد برای دین جان می‌دهیم اما تسلیم شما نخواهیم شد.

وی در پایان با طنین‌انداز کردن شعار عاشورایی «هیهات منا الذله» تأکید کرد: آمریکا، صهیونیسم، دولت‌های پست اروپا، سازمان‌های بی‌خاصیت بین‌المللی و حکام بی‌عرضه کشورهای اسلامی بدانند که شیعه زیر بار ذلت نخواهد رفت.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها