به گزارش خبرنگار مهر، مراسم «ما به سوی میدان جنگ پرواز می‌کنیم» با روایتگری حاج حسین یکتا از حال و هوای این روزهای خیابان امشب در شهرک اکباتان برگزار شد.

عشق به شهادت نشانه ظهور است

حسین یکتا با اشاره به پیکر شهیدی که در مراسم حضور داشت، گفت: حضور در مجلس شهید فقط دعوتی است و حاضران در اینجا مهمان خصوصی شهیدند.

وی در ادامه این مراسم که زیر بارش باران با حضور اهالی این شهرک برگزار شده بود گفت: دعا زیر باران مستجاب است و امشب شب آرزوها است. امشب شب خاص است و آرزوهایتان را در پاکتی از نور در محضر این شهید به آسمان بفرستید.

یکتا در ادامه با اشاره به سخنان امام خمینی گفت: آقا روح‌الله فرمود این انقلاب طلیعه ظهور است و ما پرچم را به دست منجی می‌دهیم. حالا هم که دشمن چند ایست بازرسی را هدف قرار داده با این خیال که در دل‌ها ترس ایجاد کند می‌بینیم که ایست بازرسی‌ها شلوغ‌تر شده و نوجوان‌ها و جوانان برای ثبت‌نام در این ایست‌ها صف کشیده‌اند و کار به قرعه‌کشی رسیده است و این به خاطر عشق به شهادت است. عشق به شهادت از علائم ظهور است. ما به ظهور نزدیک شده‌ایم و جوان‌ها باید خودشان را برای آن روز آماده کنند.

بین ما و دشمن بحر خون است

وی افزود: دشمن آمریکایی و صهیونی فهمیده که در عالم خبرهایی است برای همین می‌زنند که این کشور زمینه را برای ظهور آماده نکند. پس باید بدانیم که این جنگ وجودی یک ملت با وجود، با مشتی آدم بی‌وجود است.

این رزمنده دفاع مقدس گفت: ما حالا با آن‌ها پدرکشتگی داریم چون آن‌ها آقای ما را شهید کرده‌اند و ما به انتقام خون ولی‌مان آمده‌ایم و از حالا بین ما بحر خون است.

خیابان، تنگه احد انقلاب اسلامی است

یکتا در بخش دیگری از سخنانش که مردم در میانه آن با شعارهای دشمن‌شکن از او استقبال می‌کردند، گفت: این خیابان‌ها حالا شده شلمچه و طلاییه و اگر رزمندگان ما تنگه هرمز را نگه داشته‌اند این خیابان‌ها هم تنگه احد انقلاب است که باید نگهش داشت.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مقاومت مردمی در این شرایط گفت: امروز چشم همه مستضعفین عالم به شماست. آقای شهید ما گفت شب‌های کربلای ۵ شب‌های قدر انقلاب بود و امروز ما پشت دیوار بیت‌المقدس هستیم. ایشان فرمود که آمریکا از منطقه اخراج می‌شود و رژیم صهیونیستی ازاله می‌شود.

نیروی نظامی دلش به حضور مردم گرم است

یکتا گفت: بدانید که شما جوانان به زودی در بیت‌المقدس نماز می‌خوانید. این مردم مبعوث می‌شوند و آمده‌ایم تا کار را تمام کنیم و نیروی نظامی دلش به این حضور گرم است.

بعد از هر ذبح عظیم، فتح عظیم داشته‌ایم

وی اضافه کرد: یادتان باشد هربار ذبح عظیم داشتیم بعدش فتح عظیم داشتیم. مگر سال ۶٠ هفده هزار نفر را در خیابان‌ها نکشتند، مگر بعد از آن آقای ما را ترور نکردند، بعد از آن شهید بهشتی و هفتاد و دو یارش را به شهادت نرساندند و در شهریور رحایی و باهنر و اعضای دولت را ترور نکردند؛ نتیجه آن ذبح عظیم شکست حصر آبادان، بعد از آن فتح‌المبین و سپس فتح خرمشهر بود.

حاج حسین یکتا با اشاره به ترور و شهادت رهبر انقلاب گفت: بعد از این اتفاق امام زمان قلب‌ها و دل‌ها را آرام کرد پس ما صاحب داریم. خون شهید حولنا حالنا ال احسن الحال کرد و دیدیدم بسیاری بعد از شهادت رهبر انقلاب آمدند در خیابان و از آقا حلالیت خواستند و این اثر خون شهید است که می‌جوشد و بیدار می‌کند.

وی با اشاره به وعده‌های الهی گفت: خدا پرچمی از این کشور و شهدا بالا می‌برد که همه عالم حیرت کنند.

در بین‌الطلوعین ظهوریم و نباید خوابمان ببرد

یکتا همچنین یادآور شد: خدا را شکر که ولایت را داریم. بسیاری با ولایت در غدیر خم بیعت کردند، نامه نوشتند و بیعتشان را اعلام کردند، اما یادمان باشد با ولایت ماندن سخت‌تر است، بسیاری که بیعت کردند ولی با ولایت نماندند. ما اکنون در بین‌الطلوعین ظهور هستیم و نباید خوابمان ببرد.

مقاومت امروز هویت و ایرانیت ما را تضمین می‌کند

وی در پایان سخنانش گفت: این روزها محکم بایستیم چون پایداری و مقاومت ما، استقلال و ایرانیت و هویت ما را تضمین خواهد کرد.