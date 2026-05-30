به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان جشنواره شعر علوی منتشر شد. این جشنواره در راستای تحقق اهداف منشور راهبردی جشنواره و در دوره اول با محوریت موضوع غدیر برگزار می شود.

غدیر تنها یک واقعه تاریخی در سال دهم هجری نیست؛ بلکه نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در تبیین مسیر هدایت و تداوم آن در جامعه اسلامی است. در این واقعه، مسئله صرفاً بیان یک فضیلت فردی نبود، بلکه تأکیدی بر استمرار هدایت الهی در قالب یک نظم اجتماعی و فرهنگی بود. با این حال، در زیست معاصر، غدیر اغلب در قالب آیین‌ها و جشن‌ها بازنمایی می‌شود و کمتر به عنوان الگویی هویتی و فرهنگی برای جامعه مورد بازخوانی قرار گرفته است.

در شرایطی که روایت‌ها در میدان فرهنگ و رسانه با یکدیگر رقابت می‌کنند و نسل جدید بیش از هر زمان در معرض فاصله گرفتن از ریشه‌های تاریخی و هویتی خود قرار دارد، بازآفرینی هنری این مفاهیم ضرورتی جدی به شمار می‌آید و البته که هر گونه با آفرینی نوعی روایت و باز نشر پیام غدیر خواهد بود.

جشنواره ملی «روایت علوی- غدیر انقلاب» با همین رویکرد طراحی شده است؛ رویدادی فرهنگی و هنری که با محوریت متون پژوهش شده توسط فارغ التحصیلان و پژوهشگران رشته تخصصی امامت آغاز شده و زمینه را برای علاقه‌مندان این حوزه فراهم می‌آورد تا با الهام از مفاهیم غدیر، روایت‌های تازه و خلاقانه‌ای را در قالب این هنرهای اصیل ارائه دهندو ارتباطی کارآمد با مفاهیم انقلاب اسلامی در بخش هایی از جشنواره بر قرار کند. این جشنواره که در قالب رویداد «میدان ـ خیابان» برگزار می‌شود، می‌کوشد هنر روایت را از فضای محدود اجراهای رسمی ، کنج موزه ها و محافل خصوصی فراتر برده و آن را در متن زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم جاری سازد.

جشنواره روایت علوی با همت موسسه فرهنگی هنری سرو امید و مشارکت و پشتیبانی نهاد های فرهنگی در خرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و تلاش دارد با گردهم‌آوردن هنرمندان و علاقه‌مندان این عرصه، زمینه‌ای برای تولید آثار فاخر، تبادل تجربه و گسترش هنر در سطح ملی فراهم آورد. این رویداد فرصتی است برای ظهور استعدادهای تازه، تقویت خلاقیت هنری و بازنمایی مفاهیم دینی و تاریخی در قالب هنر .

این جشنواره در سه بخش نقل علوی، لوح علوی و شعر علوی برگزار خواهد شد.

علاقمندان می‌توانند از طریق نشانی الکترونیک https://www.revayatalavi.ir/farakhan-revayat-alavi در این جشنواره شرکت کنند.