حمله موشکی به استان مرکزی ۵ شهید و ۷ مصدوم برجای گذاشت

حسن قمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد دوشنبه (حدود ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه) یک منطقه مسکونی در یکی از روستاهای اطراف شهر اراک مورد حمله موشکی توسط دشمنان صهیونی آمریکایی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه امدادگران مشغول آواربرداری هستند، افزود: در این حمله موشکی تاکنون چهار نفر شهید شده اند و امکان‌ افزایش شهدا وجود دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به حمله موشکی صهیونی آمریکایی به شهرستان محلات نیز گفت: همچنین یک ساختمان مسکونی در شهرستان محلات مورد هدف پرتابه های آمریکا و رژیم‌صهیونیستی قرار گرفت که این حادثه تاکنون یک شهید و هفت مجروح داشته است.

قمری با اشاره به حمله موشکی به شهرستان خمین گفت: مدرسه شاهد امام رضا(ع) نیز مورد تجاوز رژیم جنایتکار رژیم صهیونیستی آمریکایی قرار گرفت که خسارت جانی به همراه نداشته اما تعدادی از منازل حوالی مدرسه آسیب دیده‌اند.