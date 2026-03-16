دست رد اروپا به سینه ترامپ؛ ۸۸۶ شهید در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: واشنگتن پست در گزارشی اذعان کرد که بسته شدن تنگه هرمز که در نتیجه تنش آفرینی های آمریکایی- صهیونیستی در منطقه روی داد، شکستی تحقیر آمیز برای واشنگتن محسوب می شود.

بر اساس اعلام این رسانه، اینکه تنگه هرمز هنوز هم با ادامه تجاوز و تهدیدات بیهوده محور آمریکایی- صهیونیستی بسته مانده است، به معنای یک شکست تحقیرآمیز برای آمریکا خواهد بود و تنها راه پایان دادن به آن، یا دیپلماسی است یا اعزام شمار زیادی نیرو برای اشغال سواحل ایران.

واشنگتن پست سپس اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم در حالی که جنگ ادامه دارد، ایران حتی صادرات نفت خود را افزایش داده است؛ لذا به نظر می‌ رسد ترامپ و تیم امنیت ملی او از این موضوع غافلگیر شده‌ اند که نظام ایران پس از شهادت رهبر خود فرو نپاشیده است.

۸۸۶ شهید در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

منابع لبنانی اعلام کردند که شمار شهدای لبنان در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶ به ۸۸۶ نفر افزایش یافت.

بر اساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان از تاریخ مذکور تاکنون ۲۱۴۱ نفر نیز مجروح شدند.

وزارت بهداشت لبنان اشاره کرد که از تشدید حملات رژیم صهیونیستی به این کشور تاکنون ۳۸ نفر از کادر بهداشت و درمان شهید و ۶۹ نفر مجروح شدند.

دست رد یونان به سینه ترامپ

سخنگوی دولت یونان امروز دوشنبه به کشورهای دیگر بسیاری پیوست که آشکارا هرگونه همکاری با آمریکا در تلاش برای بازگشایی در تنگه هرمز را رد کرده اند.

بر اساس اعلام این رسانه، «پاولوس ماریناکیس» سخنگوی دولت یونان صراحتا اعلام کرد که کشورش به هیچ ائتلاف پیشنهادی از سوی «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهور آمریکا نخواهد پیوست.

سخنگوی دولت یونان در این ارتباط گفت: درخواست کمک رئیس‌ جمهور ترامپ را رد می‌ کنیم؛ آتن در هیچ ماموریت نظامی در تنگه هرمز شرکت نخواهد کرد.

صدای انفجارهای متوالی در بیت شیمش

منابع خبری اعلام کردند که همزمان با شنیده شدن صدای انفجارهای پیاپی در «بیت‌المقدس» و «بیت شیمش»، آژیر خطر در مناطق «المطله» و «الجلیل» در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمد.

به دنبال شلیک چندین موشک از خاک لبنان به مواضع اشغالگران در شمال فلسطین اشغالی، آژیر خطر در مناطق المطله و الجلیل به صدا درآمد.

همچنین در بیت‌المقدس اشغالی و بیت شیمش نیز صدای چندین انفجار پیاپی شنیده شد.

منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی هم اکنون اعلام کردند که آژیرهای خطر در المطله در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمده است.

بر اساس اعلام این رسانه، اعلام آژیرهای خطر در مناطق بیت هلیل، معیان باروخ، هاغوشریم و دافنا به صدا درآمده است.

دلیل این رویداد، نفوذ پهپاد به اراضی اشغالی رسانه ای شده است.

از سوی دیگر، حزب الله لبناه نیز اعلام کرد: بار دیگر با استفاده از موشک های خاص مرکز بیت الجندی واقع در کریات شمونه را هدف قرار دادیم.

حمله هوایی به حشد شعبی عراق و شهادت ۴ رزمنده

منابع امنیتی عراق از هدف قرار گرفتن یکی از مقرهای نیروهای الحشد الشعبی در غرب این کشور خبر دادند.

یک منبع امنیتی عراقی به الجزیره گفت: مواضع حشد شعبی در منطقه القائم در غرب الانبار عراق هدف حمله هوایی قرار گرفته است.

این منبع بیان کرد: در جریان حمله هوایی به مقر حشد شعبی در غرب استان الانبار عراق چهار رزمنده به شهادت رسیده و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

شنیده شدن صدای انفجار در پایگاههای آمریکا در امارات

شبکه خبری الجزیره به نقل از منابع خود از شنیده شدن صدای چندین انفجار در پایگاه‌های آمریکا در «دبی» و «الظفره» امارات خبر داد.

این رسانه عربی همچنین به نقل از منابع خود از آتش سوزی گسترده ای در منطقه صنایع نفتی الفجیره امارات در پی حمله پهپادی خبر داد.

همچنین، شبکه العربیه گزارش داد که در پی وقوع آتش سوزی در منطقه صنایع نفتی فجیره، بارگیری نفت از این بندر متوقف شده است.

بی اعتنایی اروپاییها به ترامپ

«کر استارمر» نخست وزیر انگلیس با اشاره به دشوار بودن بازگشایی تنگه هرمز، گفت که در صورت توقف جنگ، به یک توافق از طریق مذاکره با ایران نیاز خواهیم داشت.

نخست وزیر انگلیس امروز دوشنبه گفت: زمانی که جنگ متوقف شود، به یک نوع توافق از طریق مذاکره با ایران نیاز خواهیم داشت.

به گزارش شبکه خبری الجزیره، نخست وزیر انگلیس تاکید کرد: بازگشایی تنگه هرمز ماموریت آسانی نیست.

وزیر خارجه ایتالیا هم امروز دوشنبه اعلام کردند که در خصوص تلاش ها برای همکاری با آمریکا در تنگه هرمز اقدام نخواهد کرد.

بر این اساس، وزیر خارجه ایتالیا گفت که رم هیچ ماموریت دریایی قابل گسترش به تنگه هرمز را مورد بررسی قرار نمی دهد.

رم اعلام کرد: دیپلماسی راهکاری درست در تعامل با تنگه هرمز است.

رسانه آمریکایی نیویورک تایمز نیز امروز دوشنبه به نقل از سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد که برلین اعزام هرگونه نیروی کمکی برای همکاری با آمریکا در به اصطلاح بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: سخنگوی دولت آلمان همچنین اعلام کرده است که عملیات زمینی نیروهای اسرائیل در لبنان، اوضاع انسانی در این کشور را وخیم خواهد کرد.

از سوی دیگر، یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان تصریح کرد که کشورش با اقدام نظامی غرب در تنگه هرمز مخالف بوده و راه تضمین امنیت این آبراه مهم را مذاکره با تهران می داند.

وی اضافه کرد که آلمان طرف درگیری با ایران نخواهد شد.

وزیر خارجه آلمان به شکست عملیات اتحادیه اروپا علیه یمن در دریای سرخ نیز اشاره کرد و گفت که این اقدامات به تنگه هرمز گسترش پیدا نخواهد کرد.

این در حالیست که ژاپن و استرالیا نیز موضع مشابهی را در پیش گرفته و اعلام کرده اند که با آمریکا در خصوص اقدام نظامی در تنگه هرمز همکاری نخواهند کرد.

لاوروف: متجاوزان انتظار داشتند ظرف ۲۴ ساعت ایران را اشغال کنند

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به موضع‌گیری درباره تحولات خاورمیانه پرداخت و گفت: پیش‌بینی تبعات ناشی از بحران خاورمیانه در صورتی که در زمان مناسب کنونی متوقف نشود بسیار سخت است.

لاوروف با اشاره به اشتباه راهبردی متجاوزان به ایران تصریح کرد: کشورهایی که طرح حمله به ایران را ریختند انتظار داشتند که این کشور را ظرف ۲۴ ساعت اشغال کنند و هم اکنون متوجه اشتباه خود شده اند. ایران هم اکنون در حال دفاع از خودش است و مراکز نظامی حمله کنندگان را هدف قرار می دهد.

وی افزود: مسکو در صورت لزوم آماده ایفای نقش میانجی گری در بحران است.

سانسور شدید تلفات و خسارات ناشی از حملات حزب الله

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی از سانسور گسترده حملات حزب الله لبنان به اراضی اشغالی خبر داد.

بر اساس این گزارش، اداره سانسور نظامی ارتش، انتشار اخبار مربوط به شهرهای مورد اصابت موشک‌های حزب الله توسط رسانه‌های اسرائیلی را ممنوع، و اعلام کرد در صورت تخلف با آن ها برخورد خواهد شد.

همچنین گزارش شده که اصابت موشک به پایگاه‌های نظامی یا مراکز راهبردی اسرائیل در هیچ زمانی مجوز انتشار ندارد.

شبکه ۱۳ نوشت، این در حالی است که در حملات پیشین حزب الله، ارتش اجازه داده بود محل دقیق یا تقریبی اصابت موشک‌ها منتشر شود.

از سوی دیگر وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه اعلام کرد که تنها در ۲۴ ساعت گذشته در نتیجه حملاتی که به اراضی اشغالی شده، ۱۲۴ شهرک نشین صهیونیست زخمی و به بیمارستان‌ها منتقل شدند.

رسانه‌های عبری به نقل از این وزارتخانه اعلام کردند که در مجموع از زمان آغاز جنگ با ایران، ۳۳۶۹ شهرک‌نشین صهیونیست در نقاط مختلف اراضی اشغالی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

این آمار در حالی اعلام شده که رژیم صهیونیستی به شدت میزان تلفات انسانی و خسارات وارد آمده به شهرها و شهرک‌های اشغالی را سانسور کرده و اجازه حضور در محل اصابت موشک‌ها و ثبت تصاویر از آنها را به هیچ کسی حتی خبرنگاران نداده و با آنها به شدت برخورد می‌کند.

موضع گیری جدید پکن درباره ایران

دولت چین در واکنش به تحولات تنگه هرمز، خواستار کاهش تنش‌ها در این منطقه شد.

وزارت خارجه چین در بیانیه ای اعلام کرد: با تمام طرف ها در تماس هستیم و خواستار ایجاد آرامش و کاهش تنش در تنگه هرمز هستیم.

فعال شدن صدای آژیر به دنبال موج جدید حمله موشکی

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از فعال شدن گسترده آژیرهای خطر در تل‌آویو، مناطق مرکزی و شمال فلسطین اشغالی در پی موج جدید حمله موشکی ایران به اراضی اشغالی خبر داد.

منابع صهیونیستی همچنین از وقوع چندین انفجار شدید در تل‌آویو و هجوم هزاران صهیونیست به پناهگاه‌ها خبر دادند.

همزمان گزارش شد که یک موشک ایرانی به فرودگاه بن گوریون اصابت کرده است.

این رسانه صهیونیستی اعلام کرد که کلاهک بارشی موشک شلیک شده از ایران به هشت نقطه در مرکز اراضی اشغالی اصابت کرده و خسارات گسترده و جراحاتی نیز به دنبال داشت.

همچنین گزارش‌هایی نیز از اصابت موشک در «شوهام» و «ریشون لتصیون» منتشر شده که تخریب‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

پطروسیان: برنامه آمریکا و اسرائیل علیه ایران شکست خورده است

پروفسور پطروسیان نماینده جنبش مردمی ارمنستان در پیامی در فضای مجازی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه در ایران، تصریح کرد که حضور ایرانیان در صحنه، برنامه آمریکا و رژیم اسرائیل بر علیه ایران را نقش برآب می کند.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه در ایران، از مردم خواست برای حفظ یکپارچگی کشور مقاومت کنند.

نماینده جنبش مردمی ارمنستان با تحلیل تحولات اخیر منطقه، برنامه آمریکا و رژیم اسرائیل برای ضربه زدن به ایران را شکست‌خورده توصیف کرد.

وی افزود:رژیم اسرائیل و آمریکا سعی داشتند که ایران را کشوری ضعیف نشان دهند؛ کشوری که از نظر علمی جایگاهی ندارد و با یکی دو ضربه می‌تواند فرو می پاشد.

پطروسیان ادامه داد که آنها تمام امیدشان این بود که افرادی را به بهانه دموکراسی و آزادی وارد میدان کنند تا ایران دچار تفرقه شود.

نگرانی کشورهای حوزه خلیج فارس از هدف قرار گرفتن زیرساخت های مهم انرژی

شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد که کشورهای حوزه خلیج فارس نگران هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های مهم انرژی و ثبات اقتصادی‌شان هستند و به همین دلیل تمایلی به پیوستن به جنگ با ایران ندارند.

بر اساس این گزارش، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نگران پیامدهای ویرانگر درگیری گسترده در منطقه هستند و تلاش دارند از همراهی کامل با آمریکا و ترامپ در این خصوص خودداری کنند.

این در حالی است که ترامپ با گرفتار شدن در باتلاق جنگ با ایران تلاش دارد دیگر کشورها را نیز به این درگیری اضافه کند.

حملات به منافع آمریکا در بحرین

منابع خبری امروز (دوشنبه) از هدف قرار گرفتن مواضع آمریکا در بحرین خبر دادند.

به دنبال هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در منطقه، منافع این کشور در بحرین هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است.

این حملات در حالی انجام شده که طی روزهای گذشته پایگاه‌های آمریکا در بحرین هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر خبرگزاری رویترز امروز دوشنبه اعلام‌ کرد که بندر الفحیره در امارات هدف حمله جدیدی قرار گرفت.

دفتر اطلاع‌رسانی امارات اعلام کرد که در پی حمله هوایی به منطقه صنایع نفتی الفجیره، حریقی در این منطقه ایجاد شد.

طبق اعلام این دفتر، کسی در این حمله آسیب ندیده و تیم های دفاع مدنی در حال رسیدگی به این حادثه بوده و تلاش‌های آنها برای کنترل اوضاع ادامه دارند.

از سوی دیگر ۲ منبع به خبرگزاری رویترز گفتند که پس از این حمله، عملیات بارگیری سوخت در بندر الفجیره به حالت تعلیق درآمده است.

آغاز حملات زمینی صهیونیست ها به لبنان و ایستادگی حزب الله

صبح امروز منابع صهیونیستی به نقل از ارتش این رژیم اعلام کردند که لشکر ۹۱ ارتش رژیم صهیونیستی حملهٔ زمینیِ محدودی را برای مقابله با حزب‌الله در جنوب لبنان آغاز کرده است.

حزب الله لبنان ضمن ایستادگی در برابر هجوم زمینی ارتش رژیم صهیونیستی، اهداف راهبردی این رژیم را در عمق سرزمین های اشغالی هدف حملات موشکی خود قرار داد.

حزب الله در تازه ترین عملیات خود ۲ هدف راهبردی در عمق فلسطین اشغالی را هدف حملات خود قرار داد.

مقاومت لبنان در این حملات یک کارخانه تسلیحاتی و یک پایگاه هوایی را در هم کوبید. در جنگ زمینی نیز ۳ تانک مرکاوای دشمن صهیونیستی توسط رزمندگان مقاومت منهدم شد.

عناصر حزب الله لبنان همچنین در مناطق مرزی و درگیری‌های زمینی، جلوی پیشروی پیاده ‌نظام و ادوات زرهی ارتش اسرائیل به سمت شهرک‌های الخیام، عیترون و مارون الراس را گرفته و خسارات و ضربات شدیدی به آن‌ها وارد کردند.

پیش از این شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به مشارکت حزب الله لبنان در جنگ اعلام کرد که بخشی از توانمندی‌هایی که ارتش اسرائیل تصور داشت آن را نابود کرده است، در دور جدید درگیری ها کاملا خود را نشان داد.

این گزارش افزود که این توانمندی ها به ویژه در میان نیروهای ویژه رضوان حزب الله لبنان همچنان وجود دارد.

کمبود نیرو در ارتش رژیم صهیونیستی

کمبود نیرو در ارتش رژیم صهیونیستی باعث شده محافل نظامی و امنیتی این رژیم خواهان فراخوان صدها هزار نظامی ذخیره شوند.

نهاد رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه گزارش داد، ارتش و مراکز امنیتی این رژیم درخواست کردند که کابینه برای فراخوان ۴۵۰ هزار نیروی نظامی ذخیره وارد عمل شود.

لازم به ذکر است که ارتش رژیم صهیونیستی با وجود تبلیغات رسانه ای گسترده در خصوص قدرت پوشالی خود از مقابله با نیروهای حزب الله عاجز مانده است به طوری که روز گذشته روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد، حزب الله حتی بر اساس ارزیابی‌های درون ارتش رژیم صهیونیستی قدرت های گسترده تری نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌شد از خود نشان داد.

روایت العربیه از تلاش آمریکا برای خروج از جنگ با ایران

محمد الصیاد خبرنگار شبکه العربیه مستقر در تل آویو گزارش داد، از ابتدای جنگ آمریکا علیه ایران، واشنگتن کمک های تسلیحاتی گسترده ای را به تل آویو انجام داده است و اینک تلاش دارد هر چه سریعتر از این جنگ خارج شود.

وی اضافه کرد، این آمریکایی ها بودند که موضوع کمبود موشک های رهگیری در اسرائیل را لو دادند. آنها در پشت پرده به گونه های مختلف برای خروج از جنگ به اسرائیل فشار می آورند.

الصیاد گفت: هدف از اعلام کمبود موشک های رهگیری نیز اعمال فشار بر تل آویو برای پایان دادن به جنگ کنونی بوده است.

نماینده کنگره: همه چیز در آمریکا به دلیل جنگ با ایران گران شده است

فرانک پالونه نماینده کنگره آمریکا با اشاره به خلف وعده های انتخاباتی ترامپ تاکید کرد که هم وعده تحقق صلح و هم وعده کاهش قیمت ها توسط رئیس جمهور آمریکا زیر پا گذاشته شده است.

وی تصریح کرد: نه تنها بنزین، بلکه هزینه های حمل و نقل، انرژی، مواد غذایی و تقریبا همه چیز در حال افزایش است.

فرافکنی ترامپ درباره شکست از ایران

رئیس‌جمهوری آمریکا در یک فرافکنی جدید، هوش مصنوعی و رسانه های جریان اصلی را مقصر شکست از ایران اعلام کرد.

دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد ایران با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و هماهنگی با رسانه های آمریکایی، صحنه هایی از حملات نظامی موفقیت آمیز علیه نیروهای آمریکایی را جعل میکند.

او با اشاره به گزارشهایی درباره حمله به ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن یا سرنگونی هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی، این اخبار را ساختگی و حاصل هوش مصنوعی خواند و تأکید کرد که این تجهیزات عملیاتی و سالم هستند.

ترامپ در بخشی از این پیام، رسانه‌های جریان اصلی دنیا را به «خیانت» متهم کرد و از اقدام رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال برای بررسی لغو مجوز برخی از آنها استقبال نمود.

نماینده کنگره آمریکا: محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ ضروری است

یک نماینده کنگره آمریکا با اشاره به پیامدهای تجاوز آمریکا و رژیم صهونیستی به ایران، محدود کردن اختیارات جنگی رئیس‌جمهوری این کشور را ضروری اعلام کرد.

«مادلین دین» عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با سی‌ان‌ان درباره جنگ علیه ایران ابراز نگرانی کرد و تصویب قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور این کشور را ضروری خواند.

وی در مورد تلاش دوباره «حکیم جفریز» رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا برای ارائه قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده علیه ایران اظهار کرد که رای‌گیری دوباره در اینباره و تصویب چنین قطعنامه‌ای «بسیار ضروری» است.

این نماینده کنگره آمریکا افزود: بند نخست ماده اول قانون اساسی آمریکا به رئیس جمهور اعلام می‌کند که فقط کنگره حق اعلان جنگ دارد، نه هیچ فرد یا نهاد دیگری.

این قانونگذار دموکرات گفت: همه ما در مورد جنگ نگران هستیم. ما در جنگی هستیم که رئیس جمهور پیش از شروع آن هیچ اطلاعی به مردم نداد. او چند روز قبل از آن، در سخنرانی سالانه «وضعیت اتحادیه»، برای مردم و کنگره هیچ استدلالی درباره این جنگ ارائه نکرد و ما را به جنگ برد.

دین تصریح کرد: ما تاکنون ۱۳ نیروی نظامی از دست داده‌ایم و این غم‌انگیز است. همچنین صدها نظامی دیگر نیز زخمی شده‌اند و تعداد بسیار بیشتری از آنها در معرض آسیب هستند.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور باید به کنگره بیاید. اما اگر نیامد، کنگره باید به وی رجوع کرده و به او بگوید که چنین اختیاری (برای آغاز جنگ) ندارد.

مخالفت ژاپن و استرالیا با اعزام ناو به خلیج فارس

آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که با وجود درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، این کشور هیچ کشتی جنگی به تنگه هرمز اعزام نخواهد کرد.

سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن در پاسخ به ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که گفته بود از برخی کشورهای برای اعزام ناو به غرب آسیا دعوت کرده ایم، این درخواست را رد کرد.

نخست وزیر ژاپن گفت: در حال حاضر برنامه ای برای اعزام نیروی دریایی به غرب آسیا برای همراهی کشتی ها نداریم.

هدف قرار گرفتن مواضع نظامیان اسرائیلی توسط حزب الله

حزب الله اعلام کرد که رزمندگان لبنانی تجمع نظامیان صهیونیست در تپه العجل در شمال شهرک اشغالی کفاریووال را برای دومین بار هدف قرار داد.

حزب الله لبنان اضافه کرد، منطقه تله الخزان در شهرک العدیسه و شرق زندان الخیام در جنوب لبنان هدف قرار گرفتند.

شکست پدافند اسرائیل در رهگیری موشک‌های ایرانی

منابع رسانه ای گزارش دادند که پدافند هوایی رژیم صهیونیستی در رهگیری موشک های ایرانی شکست خوردند و یکی از این موشک ها به منطقه ای در اراضی اشغالی اصابت کرده است.

همچنین گزارش شده که آژیرهای خطر در ده ها منطقه در تل آویو و اطراف فرودگاه بن گوریون فعال شده اند.

رسانه های عبری نیز از موج حملات موشکی جدید ایران خبر دادند.

کاخ سفید هزینه جنگ علیه ایران را ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرد

مدیر شورای اقتصادی کاخ سفید اعلام کرد: تاکنون ۱۲ میلیارد دلار برای عملیات نظامی در ایران هزینه کرده ایم.

این مقام آمریکایی به جزئیات بیشتر این هزینه هیچ اشاره ای نکرد.

پیش از این، «تام فلچر»، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده امداد اضطراری، با هشدار درباره تشدید بحران در منطقه و خارج شدن کنترل از سوی آغازگران این درگیری (آمریکا و رژیم صهیونیستی) اعلام کرد: طبق گزارش ها، روزانه یک میلیارد دلار برای تأمین مالی این جنگ هزینه می شود.