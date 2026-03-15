حمله پهپادی و موشکی به پایگاه لجستیکی سفارت آمریکا در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام امنیتی عراقی که نخواسته نامش فاش شود، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره جزئیات این حمله را تشریح کرد.

طبق گفته او، پایگاه پشتیبانی لجستیکی سفارت آمریکا، که در روزهای اخیر نیز چندین بار مورد هدف قرار گرفته بود، این بار هدف یک پهپاد و پنج موشک کاتیوشا قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، این حمله موجب آسیب دیدن بخشی از سامانه پدافند هوایی سفارت آمریکا شده است.

یک منبع امنیتی عراقی پیشتر نیز گزارش داده بود که ساختمانی متعلق به سفارت آمریکا در بغداد هدف حمله قرار گرفته بود.

در حمله اخیر، سامانه پدافند هوایی سفارت نتوانسته به طور کامل عمل کند و تلاش‌ها برای راه‌اندازی سامانه پدافندی جدید در جریان است.