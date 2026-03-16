به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند تا روز یکشنبه هزینه های جنگ افروزی این رژیم به بیش از 7 میلیارد دلار رسیده است و این چالش باعث شده است نتانیاهو بودجه برخی وزارتخانه ها را کاهش دهد.

شبکه العربیه در گزارشی در خصوص بار مالی وهزینه های تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران اعلام کرد، جنگ با ایران فشار زیادی بر بودجه اسرائیل آورده است؛ این امر باعث شده است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم بودجه برخی وزارتخانه ها را کاهش دهد و به بودجه وزارت جنگ اضافه کند.

شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد حمله به ایران تا روز یکشنبه 7 میلیارد دلار هزینه برای اسرائیل داشته است و این هزینه ها در حال افزایش است.

از سوی دیگر مدیر شورای اقتصادی کاخ سفید نیز روز یکشنبه گفت: تاکنون ۱۲ میلیارد دلار برای عملیات نظامی در ایران هزینه کرده ایم.

به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.

حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.