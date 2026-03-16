نیویورک تایمز: قدرت ایران فراتر از انتظار دولت ترامپ بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، قدرت ایران برای ایجاد اختلال در اقتصاد جهانی فراتر از انتظار دولت ترامب بود.

در این گزارش آمده است، دولت ترامپ اکنون اعتراف می‌کند که توانایی ایران برای مختل کردن اقتصاد جهانی از طریق تنگه هرمز بسیار فراتر از حد انتظار آنها بوده است.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نیز پیشتر گزارش داد، ارتش آمریکا به ترامپ هشدار داده بود که هدف قرار دادن ایران می‌تواند این کشور را به بستن تنگه هرمز وادار کند اما ترامپ خطاب به تیم خود مدعی شد که ایران قبل از این کار تسلیم خواهد شد!

در این گزارش آمده است، پنتاگون نگران است که کشتی‌های جنگی اسکورت کننده نفتکش‌ها در منطقه تنگه هرمز هدف قرار گیرند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، مشاوران ترامپ از او می‌خواهند که راهی برای خروج از جنگ کنونی پیدا کند اما او هیچ برنامه‌ای برای پایان دادن به این جنگ ندارد. یک سناریوی دیگر نیز برای پایان دادن به جنگ وجود دارد، ترامپ اعلام پیروزی کند و تسلیم شود.