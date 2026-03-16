تاکید عربستان، مصر و امارات بر حل سیاسی مناقشات منطقه‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن سلمان ولی عهد عربستان و محمد بن زاید رئیس امارات به صورت تلفنی در خصوص تحولات منطقه رایزنی کردند.

آنها بر ضرورت اولویت دادن به گزینه گفت وگو و ابزارهای دیپلماتیک برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه تاکید کرد.

علاوه بر این بدر عبدالعاطی وزیر امورخارجه مصر و عبدالله بن زاید همتای اماراتی وی طی رایزنی های مشترک بر ضرورت در پیش گرفتن راه حل سیاسی برای حفظ امنیت وثبات در منطقه تاکید کردند.

