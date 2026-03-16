۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۰۹

تاکید عربستان، مصر و امارات بر حل سیاسی مناقشات منطقه‌

مسئولان عربستان، مصر و امارات بر ضرورت توقف در پیش گرفتن راه کارهای سیاسی برای حل مناقشات در منطقه تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن سلمان ولی عهد عربستان و محمد بن زاید رئیس امارات به صورت تلفنی در خصوص تحولات منطقه رایزنی کردند.

آنها بر ضرورت اولویت دادن به گزینه گفت وگو و ابزارهای دیپلماتیک برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه تاکید کرد.

علاوه بر این بدر عبدالعاطی وزیر امورخارجه مصر و عبدالله بن زاید همتای اماراتی وی طی رایزنی های مشترک بر ضرورت در پیش گرفتن راه حل سیاسی برای حفظ امنیت وثبات در منطقه تاکید کردند.

در دیدار میان مسئولان مصر و امارات، بر اهمیت حل و فصل سیاسی بحران ها تاکید شد.

