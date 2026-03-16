مردم فطریه خود را به پایگاه های دارای مجوز شورای زکات پرداخت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی جلالی پور صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با بیان اینکه دبیرخانه شورای زکات بر عهده کمیته امداد می باشد، گفت: تمهیدات لازم برای جمع آوری زکات فطریه فراهم شده است و مردم روزه دار و مؤمن می توانند به دو روش حضوری و الکترونیکی اقدام به پرداخت زکات فطریه یا کفاره نمایند.

دبیر شورای زکات استان گیلان، با تأکید بر اینکه صندوق‌های جمع آوری فطریه باید مجوز شورای زکات را داشته باشند، تصریح کرد: افراد توجه نمایند که فطریه خود را به پایگاه های دارای مجوز شورای زکات استان، پرداخت کنند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان، ادامه داد: این پایگاه‌ها شامل پایگاه‌های کمیته امداد، مراکز نیکوکاری، بهزیستی، مؤسسات خیریه، نانوایی های دولتی، مساجد، مصلاهای سطح استان و همچنین شوراهای زکات روستاها هستند که در ایام عید سعید فطر، نسبت به جمع آوری زکات فطریه مردم گیلان اقدام می‌کنند.

وی، اضافه کرد: نیروی انتظامی با افراد و یا مراکزی که بدون مجوز از سوی شورای زکات به منظور دریافت فطریه به درب منازل شهروندان مراجعه و یا در فضای مجازی شماره کارت اعلام می‌کنند، برخورد خواهد کرد.

جلالی پور، با بیان اینکه کمیته امداد استان با فراهم کردن زیرساخت‌های الکترونیکی آماده جمع‌آوری فطریه هم استانی های عزیز می باشد، افزود: کد دستوری #۱۲*، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۹۵۶۹ جهت زکات فطریه عام، ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۷۸۳۶ جهت زکات فطریه سادات در اختیار گیلانیان عزیز خواهد بود.

دبیر شورای زکات استان گیلان، اضافه کرد: همچنین شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۶۱۰۰ جهت کفاره غیرعمد و ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۸۴۳۷۷ جهت کفاره عمد در نظر گرفته شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان، افزود: بستر لازم برای دریافت زکوات و کفارات مردم توسط نانوایی ها نیز فراهم شده است و مردم می توانند این وجوهات شرعی را از طریق دستگاه کارتخوان موجود در نانوایی هایی که از آرد یارانه ای استفاده می کنند، پرداخت نمایند و این مبالغ پس از جمع آوری، در قالب کارت نان در اختیار افراد نیازمند قرار خواهد گرفت.

وی، تصریح کرد: زکات فطریه جمع‌آوری شده در کوتاه‌ترین زمان به حساب نیازمندان واقعی که پیش از عید سعید فطر شناسایی شده اند واریز خواهد شد.

جلالی پور، در پایان با اشاره به برگزاری پویش شور نیکوکاری در قالب ایران همدل ۵ به منظور تأمین پوشاک برای اقشار کم برخوردار، گفت: مردم نوعدوست می توانند با شماره گیری کد دستوری #۰۱۳*۸۸۷۷* یاریگر نیازمندان در آستانه سال جدید باشند.