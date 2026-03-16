توسعه صنایع تبدیلی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح دوشنبه در بازدید از طرح احداث کشتارگاه صنعتی دام اظهار کرد: این طرح حیاتی در زمینی به مساحت سه هکتار از اراضی بنا شده است.

وی بیان کرد: صدور مجوز برای این اراضی با هدف حمایت از زیرساخت‌های غذایی انجام شد تا بستری مناسب برای ارتقای توان تولیدی و صنعتی شهرستان بوشهر فراهم شود.

وی با اشاره به بازدهی مطلوب این واحد تولیدی به عنوان اولین کشتارگاه صنعتی دام استان افزود: این کشتارگاه با ظرفیت تولید روزانه ۷۰ راس گاو و گوسفند و ۲۶۰ راس دام سبک، نقش کلیدی در تامین زنجیره غذایی استان ایفا می‌کند.

مدیر امور اراضی بوشهر افزود: این طرح شامل سالن‌های کشتارگاه، بسته‌بندی و غیره است که خوشبختانه با سرمایه‌گذاری متعهدانه مستأجر، شاهد افتتاح طرح در موعد مقرر بودیم.

مشایخی به ثمرات اجتماعی این سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی این طرح به عنوان یکی از طرح‌های زیربنایی استان، زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای بیش از ۹۰ نفر از جویندگان کار فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد:بهره‌برداری به‌موقع از چنین طرح‌هایی، علاوه بر جلوگیری از معطل ماندن اراضی، نشاط اقتصادی و امنیت شغلی را برای جامعه بومی به ارمغان می‌آورد.