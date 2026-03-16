سوال روز بیست و ششم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه ها» در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، قرآن کتابی است که اصول زندگی سالم، اخلاق نیکو و ارتباط درست با خدا و مردم را به انسان می‌آموزد. عمل به آموزه‌های آن، انسان را از خطاها دور کرده و مسیر سعادت دنیا و آخرت را روشن می‌سازد.

سوال مسابقه روز بیست و ششم زندگی با آیه ها

فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَی ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَکُم

آیه ۳۵ سوره مبارکه محمد

در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. نماز، کلید حل تمام مشکلات

۲.قرآن بخوانیم، یک آیه هم اثر دارد

۳. تاکید بر حفظ موضع قدرت در برابر دشمن به پشتوانه نصرت الهی

۴. روش شیطان، فریب و ترس

علاقمندان به شرکت در مسابقه پویش «زندگی با آیه ها» پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۵۴ ارسال کنید و اسامی برندگان مسابقه روز بعد از طریق کانال @zendegibaayehha_hmd در پیام رسان ایتا منتشر می شود.

گفتنی است روزانه به ۱۰ نفر از عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند به قید قرعه جایزه نقدی ۱۰میلیون ریالی اهدا می‌شود.