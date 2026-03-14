سوال روز بیست و چهارم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه ها» در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از آموزه‌های قرآن به انسان معنا، اخلاق و آرامش می‌دهد چراکه بهترین راه شناخت خود ارتباط با خدا است و زندگی بر پایه قرآن به معنی زندگی در نور آگاهی و عدالت است.

سوال مسابقه روز بیست و چهارم زندگی با آیه ها

إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِکَةُ أَلاّ تَخافُوا وَ لاتَحْزَنُوا

آیه ۳۰ سوره مبارکه فصلت

در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. بازگشت نتیجه نیکی و بدی به خود انسان

۲. اعتماد به وعده های الهی و استقامت در راه او

۳. با شیطان دشمن باشید

۴. روش شیطان، فریب و ترس

علاقمندان به شرکت در مسابقه پویش «زندگی با آیه ها» پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۵۴ ارسال کنید و اسامی برندگان مسابقه روز بعد از طریق کانال @zendegibaayehha_hmd در پیام رسان ایتا منتشر می شود.

گفتنی است روزانه به ۱۰ نفر از عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند به قید قرعه جایزه نقدی ۱۰میلیون ریالی اهدا می‌شود.