سوال روز بیست و دوم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه ها» در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، قرآن نقشه راه سعادت انسان را ترسیم کرده و مانند چراغی است که مسیر درست را در میان تاریکی‌های جهل، گناه و سردرگمی روشن می‌سازد. با عمل به دستورهای قرآن، انسان به آرامش درونی، نظم در رفتار، صداقت در گفتار و عدالت در کردار دست می‌یابد.

سوال مسابقه روز بیست و دوم زندگی با آیه ها

با توجه به مفهوم آیه ۶۹ سوره مبارکه فاطر

إِنَّ الشَّیْطَانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. هرچه داریم از خداست

۲. استقامت تنها راه پیروزی است

۳. با شیطان دشمن باشید

۴. صبر واقعی، تکیه بر خداست

علاقمندان به شرکت در مسابقه پویش «زندگی با آیه ها» پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۵۴ ارسال کنید و اسامی برندگان مسابقه روز بعد از طریق کانال @zendegibaayehha_hmd در پیام رسان ایتا منتشر می شود.

گفتنی است روزانه به ۱۰ نفر از عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند به قید قرعه جایزه نقدی ۱۰میلیون ریالی اهدا می‌شود.