گرایلی: دنیا جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی را فراموش نخواهد کرد

محمدصابر گرایلی نایب رئیس فدراسیون جودو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکایی ظهار داشت: شهادت مقام معظم رهبری، فرماندهان، دانش آموزان بیگناه مدرسه شجره طیبه میناب و تعدادی از ورزشکاران را به محضر حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و ملت شهید پرور ایران عزیز اسلامی تسلیت عرض میکنم.

وی افزود: حمله به بیمارستان‌ها، ورزشگاه ها، مدارس و مناطق مسکونی، جنایتی آشکار علیه بشریت و نقض صریح تمامی اصول انسانی، اخلاقی و بین‌المللی است. هدف قرار دادن بیماران، ورزشکاران، کودکان و غیرنظامیان بی‌دفاع، نه قابل توجیه است و نه هرگز قابل فراموشی.

گرایلی گفت: ضمن محکومیت این جنایت وحشیانه و تعرض به جغرافیای کشور، حمایت قاطع خود را از پاسخ کوبنده و مقتدرانه نیروهای مسلح ایران و رزمندگان اسلام در محور مقاومت در عملیات‌های درهم کوبیدن پایگاه‌های متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی در سطح منطقه، اعلام می‌دارم.

نایب رئیس فدراسیون جودو ادامه داد: ما در خط مقدم ورزش به همراه نیروهای مسلح، فرماندهان و ملت غیور و شجاع کشور عزیزمان تا آخرین قطره خون خود برای پیروزی نهایی و گرفتن انتقام خون ملت ایران از رژیم صهیونیستی و آمریکای جهانخوار دست از مبارزه بر نمی‌داریم.

نایب رئیس فدراسیون جودو در پایان گفت: به زودی شاهد تحقق وعده الهی و پیروزی حق علیه باطل خواهیم بود.