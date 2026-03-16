به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح دوشنبه در نشست بررسی و جبران خسارت‌های وارده به شهروندان اظهار کرد: به‌منظور جبران خسارت‌های وارد شده به واحدهای مسکونی، واحدهای تجاری و خودروهای شهروندان در حملات اخیر جنگ تحمیلی طی فرایندی تخصصی در اسرع وقت پیگیری و جبران می‌شود.

وی در جریان خسارت‌های وارد شده به خودروهای شهروندان، گفت: شهروندانی که در حملات اخیر به خودروهایشان خسارت وارد شده با ارائه مستندات، به صورت حضوری به فرمانداری بوشهر مراجعه تا به منظور جبران خسارت‌های وارده در اسرع وقت به نمایندگی بیمه‌ی ایران معرفی شوند.

فرماندار بوشهر همچنین در جریان خسارت‌های وارد شده به منازل مسکونی، اعلام داشت: واحدهای مسکونی و تجاری شهروندان عزیزی که در پی حملات اخیر دچار آسیب و خسارت شده‌است، با ثبت درخواست از طریق ارائه مستندات به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بوشهر نسبت به پیگیری اقدام کنند.

وی ادامه داد: شکستن شیشه و آسیب به درب واحد، آسیب به درب پارکینگ، ریزش نما و آسیب دیوار حیاط، آسیب به سقف کاذب پارکینگ و ساختمان، ایجاد ترک خوردگی در سفیدکاری یا ریزش دیوار داخلی ساختمان از نوع خسارات قابل پیگیری است.

فرماندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تسریع در جمع‌بندی دقیق خسارات، خواستار هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و اداری به‌منظور اتخاذ تصمیمات سریع و مؤثر برای جبران آسیب‌ها به شهروندان شهرستان بوشهر شد.

وی با بیان اینکه جبران خسارات‌ وارد شده باید با حداکثر سرعت و در عین حال با دقت و کیفیت لازم انجام شود، افزود: فرآیند پیگیری باید مبتنی‌بر رعایت کامل اصول پدافندی، استانداردهای ایمنی و ملاحظات فنی و مراقبتی باشد تا ضمن جبران خسارات وارده از بروز آسیب‌های احتمالی در آینده نیز جلوگیری شود.