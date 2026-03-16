به گزارش خبرنگار مهر،در چند روز اخیر، و نزدیک شدن به ایام اخر سال و چهارشنبه سوری پیامهایی از سوی قوه قضاییه درباره پرهیز از تجمعات و آتشبازی در چهارشنبهسوری منتشر شده است که هدف آن حفظ امنیت و آرامش عمومی است.
این هشدارها بهدلیل نگرانیهای متعددی مطرح میشود که شامل موارد زیر است:
احتمال سوءاستفاده دشمن و عناصر آشوبگر
دشمنان و گروههای نفوذی ممکن است از تجمعات و آتشبازی برای ایجاد ناامنی، خرابکاری و سوءاستفاده های خرابکارانه بهرهبرداری کنند، که میتواند منجر به حوادث ناگوار شود.
درگیر شدن مأموران آتشنشانی و امدادی به مسائل مربوط به چهارشنبه سوری
در صورت بروز حوادث و آتشسوزیهای ناشی از آتشبازی، نیروهای آتشنشانی و امدادی مجبور به خاموش کردن آتشها میشوند، که این گروه در شرایط حساس جنگی کشور نیاز است برای مقابله با خسارات جانی ناشی از انفجارهای بمب و تهدیدات امنیتی امدادرسانی انجام دهند.
فشار بر نیروهای انتظامی
تجمعات و فعالیتهای غیرمسئولانه، امکان درگیر شدن بیش از حد نیروهای پلیس و امنیتی را فراهم میکند، که این امر میتواند تمرکز آنان را بر مقابله با تهدیدات واقعی ( با توجه به هدف قرار گرفتن کلانتری ها توسط دشمن برای ایجاد ناامنی، نظارت های محلی پلیس برای جلوگیری از انجام هرگونه ناامنی و سرقت بیش از پیش شده) بکاهد.
ایجاد تنشهای روانی و نگرانیهای غیرضروری
سر و صدای زیاد و تصور وقوع انفجار یا حوادث ترسناک، میتواند اضطراب و استرس را در شرایط جنگی در جامعه ایجاد کند و احساس ناامنی و ترس مضاعف را در مردم تقویت کند.
در نتیجه، خانوادهها و شهروندان باید با هوشیاری و مسئولیتپذیری از هرگونه تجمع و آتشبازی در این روز خودداری کرده، تا امنیت و سلامت خود و جامعه حفظ شود. آگاهی و رعایت هشدارها، کلید عبور از این مناسبت با کمترین آسیب است.
