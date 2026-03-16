به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هیئت و تشکل‌های دینی کشور هشتمین اطلاعیه خود را در روزهای جنگ و جهاد مردم ایران علیه دشمن صهیونیستی آمریکایی منتشر کرد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در ادامه حضور مؤمنانه و پرصلابت جامعه هیئتی در میدان خدمت، همبستگی و مقاومت، نکات زیر جهت اجرا و توجه هیئت‌ها، مواکب و فعالان فرهنگی اعلام می‌گردد:

۱. تداوم حضور میدانی با ابتکارات مردمی

برای استمرار حضور مردمی در اجتماعات، برنامه‌ها کوتاه‌تر و متنوع‌تر طراحی شود و هر بخش بیش از ده دقیقه به طول نینجامد. پس از برنامه‌های متمرکز می‌توان حرکت‌های جمعی همچون کاروان‌های خودرویی یا موتوری در سطح محله‌ها برنامه‌ریزی کرد، به‌گونه‌ای که مزاحمتی برای ساکنان ایجاد نشود. برپایی مواکب خدمت‌رسانی و «موکب کودک» نیز می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر خانواده‌ها را فراهم کند

۲. توجه به توصیه‌های رهبر شهید انقلاب در برنامه‌ها

شایسته است برنامه‌های هیئت‌ها با توصیه‌های معنوی رهبر شهید انقلاب همراه باشد: آغاز جلسات با دعای توسل، قرائت ترتیل سوره مبارکه فتح در ابتدای برنامه و قرائت دعای چهاردهم صحیفه سجادیه در پایان آن.

۳. حمایت از کسبه محلات و رونق بازارهای محلی

با توجه به شرایط کشور در روزهای پایانی سال، حمایت از کسبه محلی اهمیت ویژه‌ای دارد. از مردم عزیز درخواست شود خریدهای نوروزی خود را حتی‌المقدور از مغازه‌ها و بازارهای محلی انجام دهند. باز بودن مغازه‌ها اقدامی امیدآفرین و کمک‌کننده به جریان طبیعی زندگی اجتماعی است. هیئت‌ها نیز می‌توانند با معرفی و تشویق مردم به خرید از بازارهای محله، در رونق کسب حلال و معیشت کسبه نقش‌آفرینی کنند.

۴. هوشیاری در آستانه چهارشنبه‌سوری

با توجه به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی در سه‌شنبه آخر سال، لازم است از استفاده از ترقه و ایجاد صداهای انفجاری در محلات خودداری شود. در مقابل، پیشنهاد می‌شود در اجتماعات مردمی برنامه‌ای نمادین با عنوان «استکبارسوزی» برگزار شود و نمادهای استکبار جهانی و رسانه‌های معاند به آتش کشیده شود.

۵. توجه به ملاحظات امنیتی

با توجه به فراخوان‌های جریان‌های معاند در روزهای آخر سال ، لازم است ملاحظات امنیتی با دقت بیشتری رعایت شود. مراسماتی که در مکان‌های بسته برگزار می‌شود با گیت و بازرسی در ورودی‌ها همراه باشد و برنامه‌های خیابانی نیز با هماهنگی بیشتری با مجموعه‌های امنیتی و انتظامی انجام گیرد.

در پایان، جامعه هیئتی و تشکل‌های مردمی سراسر کشور ضمن تجدید بیعت با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، بر تبعیت کامل از رهنمودها و تدابیر معظم‌له در همه شرایط تأکید می‌نمایند. ما باور داریم که تشخیص شرایط جنگ و صلح و تعیین مسیر کلان مواجهه با دشمن تنها در صلاحیت رهبر انقلاب است و جامعه هیئتی وظیفه خود می‌داند در هر شرایط، با بصیرت و استقامت در تقویت این مسیر و تحقق منویات معظم‌له نقش‌آفرینی شایسته داشته باشد.