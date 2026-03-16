چهارشنبه سوری امسال یک مخاطره امنیتی و روانی است

حسن نوری معاون آموزش سازمان اورژانس کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به تفاوت بنیادین شرایط امسال با سال‌های گذشته اظهار داشت: امسال ما در شرایط جنگ هستیم و دقیقاً وسط میدان جنگ قرار داریم؛ چرا که دشمن صهیونیستی تهاجمات خود را به طور مکرر انجام می‌دهد و هر لحظه ممکن است اتفاقات ناگواری رخ دهد. به همین دلیل، بحث چهارشنبه‌سوری امسال کاملاً متفاوت است.

وی افزود: مخاطره بسیار مهم چهارشنبه‌سوری امسال این است که صدای انفجارها، حتی در حد یک ترقه ساده، چون از یک ماده انفجاری تقلید می‌کند، بسیار شبیه به حالت حملات دشمن می‌شود. این موضوع باعث ایجاد اضطراب شدید در خانواده‌ها می‌گردد و دیگر توصیه‌های سال‌های گذشته مبنی بر اینکه چطور کمترین آسیب را ببینید، امسال جایگاهی ندارد؛ زیرا اگر هموطنان رعایت نکنند، این سر و صداها با عملیات دشمن اشتباه گرفته شده و اضطراب شدیدی به همراهان و عزیزان ما وارد می‌کند.

معاون آموزش سازمان اورژانس کشور با ابراز نگرانی برای گروه‌های حساس تصریح کرد: در مورد بیماران قلبی و بیماران خاص، این اضطراب‌های مکرر و صدای انفجارهای پی‌درپی می‌تواند واقعاً عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد. خواهش من این است که امسال همه دست به دست هم بدهیم؛ همان‌طور که در دوره کرونا با هم ایستادگی کردیم و مردم به خوبی چهارشنبه‌سوری را مدیریت کردند تا جلوی بیماری بایستیم، امسال هم وضعیت به همین شکل است.

وی در ادامه افزود: از هموطنان عزیز می‌خواهم امسال برنامه استفاده از مواد انفجاری و آتش در محیط‌های خارج از منزل را نداشته باشند، چرا که باعث اضطراب عمومی می‌شود و در این روزها اصلاً شایسته نیست. البته دور هم جمع شدن در خانه مشکلی ندارد، اما استفاده از مواد محترقه در معابر باید متوقف شود.

نوری در پایان خاطرنشان کرد: اگر جنگ تمام شده بود، وضعیت متفاوت بود، اما پیشنهاد بنده به مردم عزیز این است که امسال این برنامه‌ها را برای سال‌های بعد بگذاریم تا ان‌شاءالله در امنیت و آرامش کامل و با رعایت احتیاط برگزار شود. امسال وظیفه همه ماست که با حذف این سر و صداها، به حفظ آرامش یکدیگر کمک کنیم.