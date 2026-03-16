قالیباف بودجه سال ۱۴۰۵ را به دولت ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تایید نهایی بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از سوی شورای نگهبان، طی نامه‌ای این قانون را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

متن نامه رئیس مجلس به دولت برای اجرای قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۶۶۰۷۸ مورخ ۱۴۰۴.۱۰.۱ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور» مصوب ۱۴۰۴.۱۲.۲۵ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.