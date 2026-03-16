  1. سیاست
  2. مجلس
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

قالیباف بودجه سال ۱۴۰۵ را به دولت ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تایید نهایی بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از سوی شورای نگهبان، طی نامه‌ای این قانون را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

متن نامه رئیس مجلس به دولت برای اجرای قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۶۶۰۷۸ مورخ ۱۴۰۴.۱۰.۱ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور» مصوب ۱۴۰۴.۱۲.۲۵ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.

کد خبر 6776063
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      0 1
      پاسخ
      اگر با همین اوضاع به حرفشان عمل می کردند و چهار صفر را از پول ملی حذف می کردند چقدر خوب بود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها