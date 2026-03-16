۸۵۰۰ اصله نهال گواهی شده در شاهرود تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بیکی صبح دوشنبه در بازدید تولید نهالستان جهاد کشاورزی شاهرود از تولید ۸۵۰۰ اصله نهال گواهی شده در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: هدف از این اقدام تولید محصولات باغی باکیفیت است.

وی با تاکید بر اینکه این نهال ها با لیبل آبی در باغ مادری شاهرود تولید شدند، افزود: وجود نهال استاندارد نقش مؤثر در ارتقای صنعت باغبانی شهرستان شاهرود خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود خواستار توسعه و ترویج آگاهی عمومی پیرامون استفاده از ارقام اصلاح شده برای باغات میوه شاهرود شد و اظهار داشت: ارتقا دانش افزایی باغداران و نهال کارات برای استفاده از نهال استاندارد در دستور کار است.

آقا بیکی تصریح کرد: این نهال های استاندارد در زمان احداث باغ نه تنها مشکلی برای باغدار ایجاد نمی کند بلکه باعث تسریع در بار آوری و هماهنگی با سیستم هرس و فرم دهی باغ می شود.

وی افزود: در حال حاضر هشت نهالستان دارای مجوز از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در شاهرود فعال است که سالانه بالغ بر ۳۵۰ هزار اصله نهال شناسنامه دار تولید و وارد بازار مصرف می کند.