  1. استانها
  2. سمنان
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸

دنیا از صلابت و بصیرت ملت ایران شگفت‌زده شده است

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به حضور میلیونی مردم ایران اسلامی در صحنه ایستادگی بر آرمان‌های انقلاب گفت: دنیا از صلابت و بصیرت ملت ایران شگفت‌زده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بیعت اصحاب رسانه با رهبر معظم انقلاب اسلامی در دفتر خود بیان کرد: امروز راه روشن ایستادگی در برابر کفر مشخص است و انسان باید نسبت خود را با این راه مشخص نماید.

وی افزود: امروز در دنیایی هستیم که بک سوی آن کسانی هستند که جنایات شان در جزیره ایپستن حتی به زبان آوردنی نیست و آنقدر شنیع است که حتی دل های غیرمسلمان آزاده را نیز به درد آورده و سوی دیگر راه حق و خدا و حتی برای غیرمسلمان راه آزادیخواهی و لذا انسان باید راه خود را مشخص سازد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه راه بسیار واضح است و شکی در آن نیست که در مناسبات امروز دنیا راه سومی وجود ندارد تاکید کرد: عالم باید یا در جبهه حق باشد و یا باطل و یا با امام حسین(ع) باشد و یا با یزید.

مطیعی با بیان اینکه مردم همیشه در صحنه ما که این روزها به معنای واقعی کلمه سبب افتخار هستند راه خود را انتخاب کرده است، گفت: مردم ما با ایستادگی در مسیر حق، مسیر جهاد خود را مشخص کرده اند.

وی با بیان اینکه همگان از این حضور با صلابت و میلیونی مردم شگفت زده شده اند، بیان داشت: مردم ما زیر بمباران دشمن و حتی زمانی که بمب ها بر زمین می خورد، مقتدر و با صلابت به راهشان ادامه داده و حتی به دشمن اعتنا نمی کنندو این نشان می دهد که مردم ما در مسیر حق قرار داشته و انتخاب خود را کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه جهاد انواعی دارد گفت: نیروهای مسلح ما پشت لانچرهای موشکی جهادکرده و اصحاب رسانه با قلم و دوربین شان در مسیر حق جهاد کرده اندو این به پیروزی جبهه حق منجر خواهد شد.

کد خبر 6776119

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها