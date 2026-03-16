به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بیعت اصحاب رسانه با رهبر معظم انقلاب اسلامی در دفتر خود بیان کرد: امروز راه روشن ایستادگی در برابر کفر مشخص است و انسان باید نسبت خود را با این راه مشخص نماید.

وی افزود: امروز در دنیایی هستیم که بک سوی آن کسانی هستند که جنایات شان در جزیره ایپستن حتی به زبان آوردنی نیست و آنقدر شنیع است که حتی دل های غیرمسلمان آزاده را نیز به درد آورده و سوی دیگر راه حق و خدا و حتی برای غیرمسلمان راه آزادیخواهی و لذا انسان باید راه خود را مشخص سازد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه راه بسیار واضح است و شکی در آن نیست که در مناسبات امروز دنیا راه سومی وجود ندارد تاکید کرد: عالم باید یا در جبهه حق باشد و یا باطل و یا با امام حسین(ع) باشد و یا با یزید.

مطیعی با بیان اینکه مردم همیشه در صحنه ما که این روزها به معنای واقعی کلمه سبب افتخار هستند راه خود را انتخاب کرده است، گفت: مردم ما با ایستادگی در مسیر حق، مسیر جهاد خود را مشخص کرده اند.

وی با بیان اینکه همگان از این حضور با صلابت و میلیونی مردم شگفت زده شده اند، بیان داشت: مردم ما زیر بمباران دشمن و حتی زمانی که بمب ها بر زمین می خورد، مقتدر و با صلابت به راهشان ادامه داده و حتی به دشمن اعتنا نمی کنندو این نشان می دهد که مردم ما در مسیر حق قرار داشته و انتخاب خود را کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه جهاد انواعی دارد گفت: نیروهای مسلح ما پشت لانچرهای موشکی جهادکرده و اصحاب رسانه با قلم و دوربین شان در مسیر حق جهاد کرده اندو این به پیروزی جبهه حق منجر خواهد شد.