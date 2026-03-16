پاتوق «همبستگی رسانه و مردم» در مشهد برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت حفظ خیابان ها در شبهای جنگ رمضان، جمعی از اهالی رسانه با هدف همراهی با مردم و حضور میدانی در خیابان های شهر اولین سنگر مقاومت را راه اندازی کردند.

سنگر مقاومت رسانه ای خراسان با مشارکت بانوان رسانه در دوازدهمین شب حضور مردم در خیابان های شهر با عنوان پاتوق همبستگی رسانه و مردم آغاز بکار کرد.

برپایی نمایشگاه عکس روایت جنگ رمضان و حماسه حضور مردم در خیابان، برپایی ستاد خبری و ایجاد تعامل و پل ارتباطی میان اهالی رسانه، فعالان فرهنگی و مردم؛ برپایی یادبود دختران میناب به عنوان شاخص ترین بازتاب خبری بین المللی از جنایت جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی و برپایی میز تعاملی با مردم در راستای روشنگری افکار عمومی از جمله برنامه های پیش بینی شده در این موکب رسانه ای خواهد بود.