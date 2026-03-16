مراقبت از بیماران قلبی در شرایط بحران

به گزارش خبرنگار مهر، واژه بیماری قلبی معمولا برای اشاره به حمله قلبی اشاره میشود، با اینحال بیماری قلبی شامل سایر بیماری‌های قلب از جمله بیماری عروق کرونر، نارسایی قلبی و سکته قلبی نیز است.

در شرایط بحران مراقبت از بیماران قلبی بسیار حیاتی است زیرا نسبت افراد دیگر استرس، جراحت و جابجایی‌های مکرر می‌تواند برای افرادی که بیماری قلبی دارند عوارض جدی را به دنبال داشته باشد.

تشخیص و ارزیابی بیماران قلبی

وضعیت قلبی و عروقی بیمار را به دقت ارزیابی کنید. این شامل اندازه‌گیری فشار خون، ضربان قلب، و بررسی علائم هشدار دهنده مانند درد قفسه سینه، تنگی نفس، و ضعف است. بر اساس شدت بیماری و شرایط محیطی، بیماران را اولویت‌بندی کنید.

مراقبت‌ از بیمار قلیی

تغذیه مناسب برای حفظ سلامت قلب ضروری است. سعی کنید بیماران را با غذاهای سالم و مغذی تغذیه کنید. فعالیت بدنی منظم می‌تواند به بهبود سلامت قلب کمک کند، اما باید با احتیاط انجام شود. بیماران قلبی بیشتر در معرض خطر عفونت هستند. اقدامات پیشگیرانه مانند شستشوی دست‌ها و واکسیناسیون را رعایت کنید.

انتقال و جابجایی

در حین انتقال بیماران، مراقبت‌های لازم را انجام دهید. این شامل نظارت بر علائم حیاتی، اطمینان از دسترسی به دارو، و فراهم کردن اکسیژن در صورت نیاز است. از حمل و نقل ایمن و راحت برای بیماران استفاده کنید.

استرس نقش مهمی در سلامت قلب ایفا می‌کند، اما در بیماران قلبی می‌تواند اثرات مخربی داشته باشد. درک این نقش و مدیریت آن برای حفظ سلامت قلب ضروری است.

اثرات استرس بر بیماران قلبی

استرس مزمن می‌تواند به افزایش فشار خون کمک کند، که یک عامل خطر مهم برای بیماری‌های قلبی است. همچنین استرس باعث تنگی عروق خونی شود، که جریان خون به قلب را کاهش می‌دهد و می‌تواند منجر به درد قفسه سینه (آنژین) یا حمله قلبی شود. استرس باعث آریتمی (ضربان قلب نامنظم) شود.

استرس می‌تواند خطر لخته شدن خون را افزایش دهد، که می‌تواند منجر به سکته مغزی یا حمله قلبی شود. استرس می‌تواند علائم بیماری قلبی را بدتر کند، مانند تنگی نفس، خستگی، و درد قفسه سینه.

مدیریت استرس در بیماران قلبی

مدیریت استرس برای بیماران قلبی بسیار مهم است. بنابر این ورزش می‌تواند به کاهش استرس و بهبود سلامت قلب کمک کند.

تکنیک‌هایی مانند مدیتیشن، یوگا، و تنفس عمیق می‌توانند به کاهش استرس کمک کنند. داشتن روابط اجتماعی قوی و حمایت از دوستان و خانواده می‌تواند به کاهش استرس کمک کند.

صحبت با یک مشاور یا روانشناس می‌تواند به بیماران کمک کند تا با استرس مقابله کنند. در برخی موارد، پزشک ممکن است داروهای ضد اضطراب یا ضد افسردگی تجویز کند.