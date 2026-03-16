بارش پراکنده باران و رعدوبرق در برخی از نقاط استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ساعت آینده، آسمان استان بوشهر نیمهابری تا تمام ابری همراه با غبار محلی پیشبینی میشود و در برخی ساعات نیز وقوع گرد و غبار، بارش پراکنده باران، رعد و برق و در برخی مناطق مه صبحگاهی دور از انتظار نخواهد بود.
وی افزود: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۴ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود و در برخی ساعات نیز سرعت وزش باد به بیش از ۴۸ کیلومتر در ساعت میرسد.
شکوهی تصریح کرد: از فردا بهتدریج جهت وزش باد شمالغربی تا غربی خواهد شد و سرعت آن نیز بین ۱۲ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و در برخی ساعات تا ۴۸ کیلومتر در ساعت پیشبینی میشود.
وی گفت: ارتفاع موج خلیج فارس در سواحل استان بوشهر بین ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و در برخی ساعات تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود و در مناطق دور از ساحل نیز ارتفاع موج گاهی به ۲۱۰ سانتیمتر میرسد.
کارشناس هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: از اواخر وقت امروز و فردا، با توجه به شمالی شدن جریان باد، احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقهای نیز دور از انتظار نیست و لازم است شهروندان، بهویژه گروههای حساس، هشدارهای لازم را مدنظر قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ناپایداریهای جوی و دریایی پیشرو، توصیه میشود فعالان دریایی، صیادان و شناورهای سبک، ضمن توجه به اطلاعیههای هواشناسی، تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارتهای احتمالی در دستور کار قرار دهند.
شکوهی با اشاره به بارش پراکنده باران و رعدوبرق در برخی از نقاط استان گفت: بر اساس بررسی نقشههای هواشناسی، از امروز تا ظهر فردا در بخشهایی از استان بوشهر، بارش پراکنده باران، رعد و برق و در مناطق مستعد احتمال ریزش تگرگ پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه طی این مدت، با افزایش سرعت وزش باد، سواحل و فراساحل استان بوشهر مواج و متلاطم خواهد شد خاطرنشان کرد: این شرایط میتواند بر ترددهای دریایی و فعالیتهای مرتبط در نوار ساحلی و فراساحل اثرگذار باشد.
