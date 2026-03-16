اعتبار مرحله دوازدهم یارانه کودکان شارژ شد

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد:

از شارژ مرحله دوازدهم اعتبار خرید بسته غذایی رایگان برای خانوار دارای کودک زیر 5 سال مبتلا به سوءتغذیه از امروز 25 اسفند خبر داد.

وی افزود: این طرح در راستای ارتقای امنیت غذایی کودکان زمان طلایی رشد کودک در حال اجرا است.

وی افزود: این طرح ملی با همکاری وزارت بهداشت از طریق پایش شاخص های سلامت کودکان در خانه ها و مراکز بهداشتی شهری و روستایی سراسر کشور انجام شده است.

اندایش اضافه کرد: خانوار مشمول می توانند از امروز دوشنبه 25 اسفند پ سال‌جاری از فروشگاه های طرف قرارداد در بستر کالابرگ الکترونیکی ۱۶ قلم غذایی را خرید کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این مرحله ۲۲۲ هزار کودک مشمول شده و حساب سرپرستان خانوار ایشان، به کودکان دارای سوء تغذیه به ازای هر کودک در دهک های ۱ تا ۵ مبلغ ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان و برای دهک‌های ۶ و ۷ مبلغ ۸۰۰.۰۰۰ تومان تخصیص یافته است.