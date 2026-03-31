تأمین آرد و نان در ایام تعطیل مازندران ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری عصر سه‌شنبه در کارگروه گندم و آرد از برنامه‌ریزی ویژه برای تأمین آرد و توزیع نان در ایام تعطیل پیش‌رو خبر داد و تأکید کرد که کارخانه‌ها و شرکت‌های پیمانکار حمل آرد با تمام ظرفیت خود فعالیت خواهند کرد.

جعفری در این جلسه با اشاره به اهمیت توزیع دقیق و منظم آرد در سطح شهرستان‌ها، گفت: بررسی وضعیت موجودی انبارها و نحوه توزیع آرد به نانوایی‌ها از مهم‌ترین مسائل این نشست بود.

وی تأکید کرد: حمل مویرگی آرد در شهرستان‌ها باید به‌طور دقیق و سریع انجام شود تا نانوایی‌ها به‌راحتی به آرد مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

وی افزود: در این جلسه همچنین موضوع افزایش سهمیه آرد برخی نانوایی‌ها برای تسهیل دسترسی مردم و مسافران به نان بررسی شد.

به گفته جعفری، با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، خدمات‌رسانی در بهترین سطح ممکن به مردم و مسافران در ایام تعطیل انجام خواهد گرفت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه تأمین آرد و نان استان، گفت: هیچ‌گونه خللی در تأمین نان مورد نیاز مردم ایجاد نخواهد شد و تمام اقدامات لازم برای استمرار روند تأمین و توزیع آرد به‌طور مؤثر انجام خواهد شد.