جهش ۷۱ درصدی قیمت سبد نفتی اوپک در دو هفته جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش وزارت نفت از روند قیمت سبد نفتی اوپک (ORB)، بهای این شاخص که پیش از آغاز جنگ رمضان در ۲۷ فوریه (جمعه، ۸ اسفند) ۷۰ دلار و ۷ سنت ثبت شده بود، پس از گذشت ۱۴ روز و در ۱۳ مارس (جمعه، ۲۲ اسفند) با افزایش بیش از ۵۰ دلاری به ۱۲۰ دلار و ۸۶ سنت رسید.

بررسی روند حرکتی قیمت سبد نفتی اوپک نشان می‌دهد در نخستین روز بازگشایی بازار پس از آغاز جنگ، یعنی دوشنبه ۱۱ اسفند، این شاخص با رشد بیش از ۱۱ درصدی به ۷۸ دلار و ۲۴ سنت رسید. با این حال روند افزایشی قیمت‌ها در ادامه متوقف نشد و با شتاب بیشتری ادامه یافت.

با انسداد هوشمند تنگه هرمز از سوی ایران و وارد شدن آسیب به برخی تأسیسات و مخازن نفتی منطقه، قیمت سبد نفتی اوپک در پایان هفته نخست جنگ، یعنی جمعه ۱۵ اسفند، به ۹۶ دلار و ۳۳ سنت افزایش یافت.

در ابتدای هفته دوم جنگ نیز بازار نفت با قیمت‌هایی بالاتر بازگشایی شد و سبد نفتی اوپک در روز دوشنبه ۱۸ اسفند با قیمتی بیش از ۱۱۵ دلار معامله شد. هرچند در ادامه تحت تأثیر برخی سیگنال‌های کاهشی و انتشار خبرهای تأییدنشده درباره تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، نوساناتی در بازار مشاهده شد.

با این حال در پایان هفته دوم و همزمان با گسترش درگیری‌ها، قیمت این شاخص در جمعه ۲۲ اسفند به ۱۲۰ دلار و ۸۶ سنت رسید.

بر این اساس، ارزش سبد نفتی اوپک طی دو هفته اخیر بیش از ۷۱ درصد افزایش یافته است. تحلیلگران پیش‌تر پیش‌بینی کرده بودند در صورت درگیری نظامی ایران و آمریکا، تنگه هرمز به یکی از عوامل تعیین‌کننده در بازار جهانی نفت تبدیل خواهد شد. اکنون معامله‌گران منتظرند ببینند در هفته سوم جنگ رمضان چه مسیری پیش روی بازار نفت قرار خواهد گرفت.