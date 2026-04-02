به گزارش خبرنگار مهر، براساس اطلاعات منتشر شده در سایت oilprice ، قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در معاملات امروز افزایش قابل‌توجهی داشته است.

براساس این اطلاعات قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با ۴.۷۸ درصد رشد به ۱۰۴.۹ دلار رسید و نفت برنت دریای شمال نیز با افزایش ۵.۸۵ دلاری در سطح ۱۰۷ دلار معامله شد. نفت امارات با جهش ۱۰.۶۵ درصدی، ۱۱۴.۷ دلار قیمت‌ خورد.

در میان سایر شاخص‌ها، قیمت سبد نفتی اوپک با رشد ۵.۲ درصدی در ۱۲۳.۲ دلار تثبیت شد. همچنین بهای سبد نفتی هند نیز به ۱۲۴.۹ دلار افزایش یافت.

در بخش فرآورده‌ها، بنزین با رشد ۴.۷۸ درصدی به ۳.۲۳۹ دلار در هر گالن و نفت سفید با رشد ۸.۱ درصدی به ۴.۳۸۶ دلار رسید. بهای گاز طبیعی نیز با افزایش ۱.۹۹ درصدی در سطح ۲.۸۷۵ دلار قرار گرفت.