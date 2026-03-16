بیانیه علمای اهل سنت خراسان رضوی در حمایت از رهبر انقلاب اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، ۷۵۵ نفر از علمای اهل سنت خراسان رضوی در حمایت از رهبر انقلاب اسلامی ایران، آیت الله سید مجتبی خامنه ای بیانیه بیعت صادر کردند.

متن این به بیانیه بدین شرح است:

باسمه تعالی

حضرت آیت‌الله حاج سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله)

پروردگار متعال را خاضعانه شاکریم که در لیالی قدر منت گذاشت و مجلس خبرگان براساس وظایف مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی با رای قاطع خود حضرت‌عالی را به مسئولیت خطیر مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی برگزید و ضمن ایجاد امید در قاطبه ملت ایران و آزادی‌خواهان عالَم، مخالفان این نظام الهی را مأیوس ساخت و تداوم مسیر امام خمینی کبیر و امام خامنه‌ای شهید را در جهت اعتلای انقلاب اسلامی تضمین نمود.

ما علمای اهل سنت خراسان رضوی به محضر حضرتعالی تبریک و اعلام پیمان و حمایت می‌نماییم وجود مبارک از گزند حوادث مصون باد.

امیدواریم همچون والد ماجد در مسیر وحدت واخوت بین برادران شیعه و سنی منشاء خیرات و برکات باشید.