به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی در نشست ستاد خدمات سفر شهرستان با محوریت برنامه‌ریزی برای تشییع و وداع باشکوه با پیکر مطهر رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: متناظر با ستاد استانی تشییع و وداع، این ستاد در مشهد فعالیت خود را آغاز به کار کرده و تاکنون چندین جلسه با محوریت برنامه‌ریزی و آمادگی برای تشییع و وداع باشکوه با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شده است.

فرماندار مشهد با بیان اینکه مشهد مقدس زادگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در تدارک برگزاری یک تشییع میلیونی است که قطعآ نقطه عطفی در تاریخ این شهر خواهد شد، افزود: این ستاد با محوریت ۴ کارگروه اجرایی، امنیتی، پشتیبانی و فرهنگی ـ اجتماعی است که هر کدام چند کمیته در ذیل آنها فعالیت می‌کنند و هم‌اکنون تقسیم وظایف مناسبی بین اعضا صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌ها برای حضور عزاداران در مشهد مقدس اعداد بسیار بالایی است، تاکید کرد: برای تشییع به‌ محض مشخص شدن زمان و مکان، این ستاد آمادگی دارد تا مقوله‌های اسکان، پذیرایی و فرهنگی و اجتماعی و سایر ضرورت‌های لازم را در زمینه میزبانی از عزاداران به نحو شایسته‌ای اجرا نماید.

حسینی گفت: بار دیگر شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب اسلامی شهید آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس سره) را تسلیت می‌گوییم و همچنین انتخاب حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) را به امت اسلامی تبریک عرض می‌نماییم.