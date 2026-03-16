۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

ایجاد دسترسی از خط ۶ مترو تهران به ایستگاه شهدای هفده شهریور

شرکت بهره‌برداری مترو تهران اعلام کرد: تنها پروژه باقی مانده برای تکمیل ایستگاه‌های بدنه اصلی خطوط هفتگانه شبکه مترو پایتخت، ایجاد دسترسی از خط ۶ به ایستگاه شهدای هفده شهریور خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: با افتتاح قریب الوقوع ایستگاه ورزشگاه تختی در خط ۷ مترو تهران که طی هفته‌های نخست سال ۱۴۰۵ محقق خواهد شد، تنها پروژه باقی مانده برای تکمیل ایستگاه‌های بدنه اصلی خطوط هفتگانه شبکه مترو پایتخت، ایجاد دسترسی از خط ۶ به ایستگاه شهدای هفده شهریور خواهد بود.

طبق اعلام این سازمان ، این پروژه همچنان فعال بوده و مرحله حفاری گالری ارتباطی به همراه اقدامات مربوط به نازک کاری سکوی سوار و پیاده شدن مسافران خط ۶ را سپری می کند. این طرح امکان بهره‌برداری در بهار سال آینده را دارد.

گفتنی است ؛ بخش مربوط به خط ۷ ایستگاه مترو شهدای هفده شهریور، پیش از این در خرداد ماه ۱۴۰۱ افتتاح شده است؛ ایستگاه مذکور در مرز مناطق ۱۲ و ۱۴ قرار دارد.

