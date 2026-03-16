۲۳ هزار تماس با اورژانس اجتماعی در ایام جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان حسینی رئیس مرکز اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: خدمات اورژانس اجتماعی در ایام جنگ نیز به صورت ۲۴ ساعته ارائه میشود.
طبق اعلام حسینی، در حال حاضر ۳۸۶ مرکز اورژانس اجتماعی، بدون وقفه در حال ارائه خدمات هستند و از ابتدای حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان این مرکز ۲۳ هزار و ۶۰۰ تماس دریافت کرده است.
حسینی درباره آمار خدمات ارائهشده توسط اورژانس اجتماعی بیان کرد: ۴۵۰۰ مورد خدمات سیار مداخلهای و بیش از ۶۰۰ مورد خدمات سیار مرتبط مستقیم با شرایط جنگ داشتیم.
گفتنی است ؛ اورژانس اجتماعی به عنوان یکی از بخشهای مهم سازمان بهزیستی کشور، به صورت شبانهروزی و رایگان خدمات فوری اجتماعی ارائه مینماید.
این مرکز در شرایط بحرانی از جمله کودکآزاری ، همسرآزاری ، سالنمدآزاری ، معلول آزاری ، فرار از منزل ، افکار و اقدام به خودکشی ، اختلافات خانوادکی حاد و سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار دارند به ارائهی خدمات میپردازد.
