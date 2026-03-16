حرکت دستگاه قضایی استان سمنان به سوی دادرسی تمام الکترونیک

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر دوشنبه در بازدید از شعب دادگاه‌های صلح، شوراهای حل اختلاف و واحد اجرای احکام این مجتمع پیگیری فوری برخی پرونده‌ها از شعب مربوطه را خواستار شد و بیان کرد: پاسخ‌های قانع‌کننده و راهگشا به شهروندان از طریق گفت‌وگوی چهره به چهره، رضایتمندی بیشتر مراجعان از خدمات قضایی را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور اظهار داشت: در کنار مجاهدت‌های ستودنی و شبانه‌روزی غیورمردان نیروهای مسلح در مقابله با دشمنان متخاصم، مجاهدت در سنگر عدلیه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه تصریح کرد: امروز در جنگ تحمیلی کنونی، با وجود تمامی خباثت‌ها و اقدامات دشمنان داخلی و خارجی، دستگاه قضایی باید با پاسخ‌گویی مناسب، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و اجرای دقیق عدالت، وظیفه خود را به‌گونه‌ای انجام دهد که خدمت‌رسانی به مردم در این ایام نه‌تنها کاهش نیابد بلکه حتی بهتر از سایر زمان‌ها نمود پیدا کند.

اکبری بر نقش مهم شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم تأکید کرد و گفت: توسعه فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین از مهم‌ترین رویکردهای دستگاه قضایی است و باید از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، معتمدان محلی و صلح‌یاران برای حل‌وفصل اختلافات پیش از ورود به فرآیندهای قضایی استفاده شود؛ تقویت این رویکرد علاوه بر کاهش اطاله دادرسی، به تحکیم روابط اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه کمک می‌کند.

وی با اشاره به فرآیند پالایش الکترونیک پرونده‌های قضایی، بر اهمیت توسعه دادرسی الکترونیک در نظام قضایی تأکید کرد و افزود: حرکت به سمت دادرسی تمام الکترونیک یکی از سیاست‌های کلان دادگستری استان در اجرای سند تحول و تعالی قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: رقومی‌سازی اوراق پرونده‌ها و ثبت صحیح آن‌ها در سامانه پالایش الکترونیک، به ساماندهی پرونده‌های بایگانی، تسهیل دسترسی به اطلاعات و ارائه سریع‌تر خدمات قضایی به شهروندان کمک می‌کند.

اکبری بر استمرار نظارت‌های میدانی از مراجع قضایی استان تأکید کرد و گفت: این بازدیدها با هدف ارتقای کیفیت خدمات قضایی، شناسایی مسائل و مشکلات موجود و اتخاذ تصمیمات لازم برای بهبود فرآیندهای رسیدگی و افزایش رضایتمندی مردم ادامه خواهد داشت.