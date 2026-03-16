به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد، لادن رشیدی مدیرکل دفتر آموزش استاندارد از تمدید خودکار و بدون نیاز به استعلام مجدد برای پروانه‌های مدیران کنترل خبرداد و گفت: بر اساس مصوبه کمیته اضطرار ومدیریت بحران این سازمان، تمامی پروانه‌های مدیران کنترل کیفیت که اعتبارشان به پایان رسیده یا تا پایان سال جاری منقضی می‌شود، همچنین پروانه کارشناسان رسمی استاندارد که در انتظار تمدید قرار دارند، تا پایان خردادماه 1405 بدون نیاز به دریافت هرگونه استعلام مجدد معتبر خواهند بود.

وی افزود: دارندگان این پروانه‌ها در مدت یادشده، طبق مواد (20) و (21) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد واجد شرایط لازم محسوب می‌شوند.

مدیرکل دفتر آموزش و ترویج استاندارد تأکید کرد: این تصمیم با هدف تسهیل امور فعالان حوزه استاندارد و تداوم فعالیت متخصصان این حوزه درشرایط جنگی اتخاذ شده است.